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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1007
Час на прочитання
1 хв

Донька Полякової переїхала до нової квартири в США і зсередини показала, де тепер живе з чоловіком

Маша Полякова оселилась в нових апартаментах. Дівчина вже провела імпровізовану екскурсію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової переїхала до нової квартири в США і вже показала її зсередини.

Блогерка Маша Полякова вже тривалий час живе з чоловіком Еденом Пассареллі в США. Нещодавно молоде подружжя переїхало до нових апартаментів. 21-річна Маша Полякова одразу не показувала житло, оскільки спершу все там облаштовувала.

Загалом, блогерка та її коханий орендували невеличкі апартаменти. Зокрема, там є кухня, яка об’єднана з вітальнею. До речі, Маша Полякова навіть зробила собі невеличку робочу зону, де вона створює пісні. Взагалі, квартира прикрашена тематично і навіть є стіна з гітарами.

В оселі подружжя є окрема спальня. Маша прикрасила ліжко під свій стиль — балдахіном і гірляндою. Особливо блогерку тішить наявність гардеробної, де вона може зручно розкласти свої речі. Ну, і звичайно ж, у квартирі є ванна кімната.

Зазначимо, Маша Полякова ще на початку 2025 року виїхала в США на навчання. Однак за кордоном вона також вже й встигла побудувати сім’ю. Влітку 2025-го Маша вийшла заміж за американця Едена Пассареллі, з яким зараз і живе.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова вперше за тривалий час показала свою молодшу доньку, яка уникає публічності. Артистка вітала Алісу з днем народження.

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