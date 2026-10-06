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Дочь Поляковой переехала в новую квартиру в США и изнутри показала, где теперь живет с мужем
Маша Полякова поселилась в новых апартаментах. Девушка уже провела импровизированную экскурсию.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой переехала в новую квартиру в США и уже показала ее изнутри.
Блогерша Маша Полякова уже долгое время живет с мужем Эденом Пассарелли в США. Недавно молодые супруги переехали в новые апартаменты. 21-летняя Маша Полякова сразу не показывала жилье, поскольку сначала там все обустраивала.
В общем, блогерша и ее возлюбленный арендовали небольшие апартаменты. В частности, там есть кухня, объединенная с гостиной. Кстати, Маша Полякова даже сделала себе небольшую рабочую зону, где она создает песни. Вообще квартира украшена тематически и даже есть стена с гитарами.
В доме супругов есть отдельная спальня. Маша украсила кровать под свой стиль — балдахином и гирляндой. Особенно блогершу радует наличие гардеробной, где она может удобно разложить свои вещи. Ну и конечно же, в квартире есть ванная комната.
Отметим, Маша Полякова еще в начале 2025 года выехала в США на учебу. Однако за границей она также уже успела построить семью. Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли, с которым сейчас и живет.
Напомним, недавно певица Оля Полякова впервые за длительное время показала свою младшую дочь, которая избегает публичности. Артистка поздравляла Алису с днем рождения.