Дочь Поляковой переехала в новую квартиру в США и изнутри показала, где теперь живет с мужем

Маша Полякова с мужчиной / © instagram.com/mashapolyakova

Реклама

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой переехала в новую квартиру в США и уже показала ее изнутри.

Блогерша Маша Полякова уже долгое время живет с мужем Эденом Пассарелли в США. Недавно молодые супруги переехали в новые апартаменты. 21-летняя Маша Полякова сразу не показывала жилье, поскольку сначала там все обустраивала.

Реклама

В общем, блогерша и ее возлюбленный арендовали небольшие апартаменты. В частности, там есть кухня, объединенная с гостиной. Кстати, Маша Полякова даже сделала себе небольшую рабочую зону, где она создает песни. Вообще квартира украшена тематически и даже есть стена с гитарами.

Реклама

В доме супругов есть отдельная спальня. Маша украсила кровать под свой стиль — балдахином и гирляндой. Особенно блогершу радует наличие гардеробной, где она может удобно разложить свои вещи. Ну и конечно же, в квартире есть ванная комната.

Дата публикации 14:38, 06.10.26 Количество просмотров 12 Дочь Оли Поляковой показала изнутри свою новую квартиру в США

Отметим, Маша Полякова еще в начале 2025 года выехала в США на учебу. Однако за границей она также уже успела построить семью. Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли, с которым сейчас и живет.

Напомним, недавно певица Оля Полякова впервые за длительное время показала свою младшую дочь, которая избегает публичности. Артистка поздравляла Алису с днем рождения.

Новости партнеров