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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Николь Кидман показала свою 15-летнюю красавицу-дочь на Неделе моды в Париже

Николь Кидман и её младшая дочь Фейт Маргарет продемонстрировали стильные образы на Неделе моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Николь Кидман с дочерью Фейт

Николь Кидман с дочерью Фейт / © Getty Images

Голливудская суперзвезда и её 15-летняя дочь появились вместе на показе Chanel, в ходе которого бренд представил коллекцию на сезон весна-лето 2027 года. 59-летняя Кидман надела серое двубортное платье-жакет, дополнив его чёрными колготками, туфлями-лодочками и бордовым клатчем.

Светлые волосы актрисы были уложены в гладкую объемную прическу, а длинная челка почти полностью закрывала глаза.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

15-летняя Фейт выбрала черный кардиган с логотипом Chanel, отделанный черной окантовкой и золотыми пуговицами, который она сочетала с джинсами и черно-белыми туфлями на ремешках.

Дочь Николь Кидман — Фейт / © Getty Images

Дочь Николь Кидман — Фейт / © Getty Images

Подросток дополнила образ небольшой сумкой, легким макияжем и укладкой.

Николь Кидман с дочерью Фейт / © Getty Images

Николь Кидман с дочерью Фейт / © Getty Images

У Кидман две дочери — Фейт и 18-летняя Сандей — от бывшего мужа Кита Урбана. Сандей не пошла по стопам мамы, но тоже связана с миром шоу-бизнеса и стала моделью; девушка активно участвует в модных показах, в частности выходила на подиум во время шоу Valentino.

Сандей Роуз Кидман-Урбан на показе мод идет по подиуму / © Getty Images

Сандей Роуз Кидман-Урбан на показе мод идет по подиуму / © Getty Images

В прошлом году Кидман также посетила показ Chanel в рамках Недели моды в Париже. Это было её первое публичное появление после новостей о разрыве с Урбаном. Тогда звезда пришла вместе с дочерьми Сандей и Фейт, которые таким образом публично поддержали маму.

Николь Кидман с дочерьми в прошлом году / © Associated Press

Николь Кидман с дочерьми в прошлом году / © Associated Press

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