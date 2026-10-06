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- Шоу-бизнес
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Николь Кидман показала свою 15-летнюю красавицу-дочь на Неделе моды в Париже
Николь Кидман и её младшая дочь Фейт Маргарет продемонстрировали стильные образы на Неделе моды в Париже.
Голливудская суперзвезда и её 15-летняя дочь появились вместе на показе Chanel, в ходе которого бренд представил коллекцию на сезон весна-лето 2027 года. 59-летняя Кидман надела серое двубортное платье-жакет, дополнив его чёрными колготками, туфлями-лодочками и бордовым клатчем.
Светлые волосы актрисы были уложены в гладкую объемную прическу, а длинная челка почти полностью закрывала глаза.
15-летняя Фейт выбрала черный кардиган с логотипом Chanel, отделанный черной окантовкой и золотыми пуговицами, который она сочетала с джинсами и черно-белыми туфлями на ремешках.
Подросток дополнила образ небольшой сумкой, легким макияжем и укладкой.
У Кидман две дочери — Фейт и 18-летняя Сандей — от бывшего мужа Кита Урбана. Сандей не пошла по стопам мамы, но тоже связана с миром шоу-бизнеса и стала моделью; девушка активно участвует в модных показах, в частности выходила на подиум во время шоу Valentino.
В прошлом году Кидман также посетила показ Chanel в рамках Недели моды в Париже. Это было её первое публичное появление после новостей о разрыве с Урбаном. Тогда звезда пришла вместе с дочерьми Сандей и Фейт, которые таким образом публично поддержали маму.