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- Шоу-бизнес
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В блейзере и туфлях на каблуках: Николь Кидман посетила показ Chanel
Актриса Николь Кидман приехала на Парижскую неделю моды.
59-летняя Кидман приехала посмотреть показ женской коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже.
Звезда выглядела элегантно в удлиненном двубортном блейзере от Chanel, который дополнила черными колготами, сатиновыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и лаковой сумкой из крокодиловой кожи бордового цвета.
Кидман распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж и образ дополнила часами на запястье и кольцом от Chanel на пальце. Она улыбалась, позируя перед фотографами.
Напомним, ранее мы показывали, как 18-летняя дочь Николь Кидман вышла на подиум на показе Valentino.