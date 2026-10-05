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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В блейзере и туфлях на каблуках: Николь Кидман посетила показ Chanel

Актриса Николь Кидман приехала на Парижскую неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

59-летняя Кидман приехала посмотреть показ женской коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже.

Звезда выглядела элегантно в удлиненном двубортном блейзере от Chanel, который дополнила черными колготами, сатиновыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и лаковой сумкой из крокодиловой кожи бордового цвета.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Кидман распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж и образ дополнила часами на запястье и кольцом от Chanel на пальце. Она улыбалась, позируя перед фотографами.

Напомним, ранее мы показывали, как 18-летняя дочь Николь Кидман вышла на подиум на показе Valentino.

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