Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно найти себе приятное занятие

Белый гриб

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Но и полное безделье находится под запретом: звезды рекомендуют заняться тем, что приносит нам удовольствие — например, заняться хобби — на него у нас часто не хватает времени.

Овен

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не торопиться: любым — как профессиональным, так и хозяйственным — делом необходимо заниматься без суеты и спешки, только так можно будет избежать нежелательных — и неприятных — последствий.

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Телец

Не стоит навязывать окружающим свой опыт — как профессиональный, так и жизненный, все равно, хоть это и обидно, он никого ничему не научит: позвольте людям самим учиться, набивая обязательные в таком случае «шишки».

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Близнецы

Общаясь с руководством, старайтесь держаться в рамках приличия –под влиянием эмоций вы можете позволить себе некорректные высказывания или намеки, о чем впоследствии пожалеете, но исправить ситуацию может быть поздно.

Рак

Решение профессиональных вопросов лучше отложить на некоторое время, отдав предпочтение домашним хлопотам — любимое представителями вашего знака занятие позволит не только навести порядок в доме, но и улучшит настроение.

Лев

Нежелательно заниматься любой интеллектуальной деятельностью — толку от нее все равно не будет, так что лучше посвятить день физическому труду — тут вы сможете переделать много важных для вас дел и при этом практически не устать.

Дева

Не лучшее время для серьезных профессиональных задач — в этот день слишком велик риск наделать серьезных ошибок, так что рекомендуется заняться таким-то монотонным трудом — например, редактированием уже осуществленных дел.

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Весы

В этот день не только можно, но и нужно мириться с людьми, с которыми вас некоторое время назад рассорили обстоятельства, казавшиеся в тот период времени непреодолимыми: сегодня вы легко и просто сможете найти с ними общий язык.

Скорпион

Необходимо максимально осторожно отнестись к иронии и шуткам, особенно если это будет касаться самолюбия других людей: они могут не оценить присущее вам — прямо скажем, своеобразное — чувство юмора и всерьез на вас обидеться.

Стрелец

От любых серьезных дел, даже если это будет касаться всего лишь хозяйственных и бытовых хлопот, в этот день лучше отказаться, занявшись чем-то незначительным, в чем возможные в этот день ошибки не представляют никакой опасности.

Козерог

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если речь идет о близких вам людях — например, родственниках или друзьях: отсутствие понимания полной картины сложившейся ситуации помешает сделать из нее правильные выводы.

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Водолей

В том, что лучшим отдыхом является смена рода деятельности, представители вашего знака сегодня смогут убедиться на собственном опыте, при этом от умственной нагрузки нужно переходить к физической и наоборот.

Рыбы

Нежелательно общаться с неприятными вам людьми, ничего кроме потери энергии разговоры с ними вам не принесут: лучше провести день в одиночестве, чем испортить себе настроение — для ментального здоровья это будет полезнее.

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