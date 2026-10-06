Украинцев ждут последние тёплые дни: Диденко предупредила о резком изменении погоды

Погода в Украине / © pexels.com

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В среду, 7 октября, в Украине ожидается по-осеннему тёплая и преимущественно сухая погода. В большинстве областей дневная температура поднимется до +20…+24 °C, однако уже в конце недели ситуация изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

Наиболее прохладно 7 октября будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях — там прогнозируют +17…+19 °C.

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Осадки в среду маловероятны. На западе, в центральных и южных областях облачность может усилиться, однако в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Теплая и комфортная погода сохранится и 8 октября. Однако уже 9 октября в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди в западные, северные и часть центральных областей, а температура воздуха начнет снижаться.

В субботу осадки вновь в основном прекратятся, ожидается много солнца, однако станет значительно прохладнее. Днем прогнозируется +12…+16 °C, только на юге и юго-востоке будет теплее — от +18 до +24 °C.

«Что касается ближайших прогнозов: 7 и 8 октября будут самыми тёплыми, а на следующей неделе в Украину придут дожди и похолодание», — отметила синоптик.

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Погода в Киеве

В Киеве 7 октября также не будет дождя. Днём температура составит около +20 °C.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что зима 2026/2027 может оказаться теплее нормы, но есть один нюанс.

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