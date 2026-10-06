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Украинцев ждут последние тёплые дни: Диденко предупредила о резком изменении погоды
В ближайшие дни украинцев ждут солнце, практически отсутствие осадков и температура до +24 °C. Однако эта теплая передышка будет недолгой — вскоре в страну придет холодный фронт.
В среду, 7 октября, в Украине ожидается по-осеннему тёплая и преимущественно сухая погода. В большинстве областей дневная температура поднимется до +20…+24 °C, однако уже в конце недели ситуация изменится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
Наиболее прохладно 7 октября будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях — там прогнозируют +17…+19 °C.
Осадки в среду маловероятны. На западе, в центральных и южных областях облачность может усилиться, однако в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.
Теплая и комфортная погода сохранится и 8 октября. Однако уже 9 октября в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди в западные, северные и часть центральных областей, а температура воздуха начнет снижаться.
В субботу осадки вновь в основном прекратятся, ожидается много солнца, однако станет значительно прохладнее. Днем прогнозируется +12…+16 °C, только на юге и юго-востоке будет теплее — от +18 до +24 °C.
«Что касается ближайших прогнозов: 7 и 8 октября будут самыми тёплыми, а на следующей неделе в Украину придут дожди и похолодание», — отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 7 октября также не будет дождя. Днём температура составит около +20 °C.
Напомним, ранее синоптики предупредили, что зима 2026/2027 может оказаться теплее нормы, но есть один нюанс.