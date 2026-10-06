Військовий трибунал засудив до страти майора: що він накоїв

Нідал Хасан / © AFP

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У США засудили до страти військового Нідала Хасана. Майор армії США 2009 року влаштував стрілянину на армійській базі Форт-Худ в Кілліні, штат Техас: він вбив 13 осіб та поранив 32.

Про це пише CNBC.

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Пентагон повідомив, що президент Дональд Трамп схвалив рекомендацію міністра оборони Піта Гегсета щодо страти засудженого за масове вбивство у Форт-Худі Нідала Хасана. Його мають розстріляти.

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56-річний Хасан стане першою особою, страченою за рішенням військового трибуналу збройних сил США від 1961 року, коли рядовий армії Джон Беннетт був повішений у Форт-Левенворті, штат Канзас, за зґвалтування та замах на вбивство дівчинки в Австрії.

Хасан, психіатр за фахом, був визнаний винним і засуджений до смертної кари після військового трибуналу 2013 року за стрілянину 5 листопада 2009 року, в результаті якої загинули 13 осіб і 32 отримали поранення на військовій базі в Кіліні, штат Техас, коли він був майором армії.

Під час військового трибуналу Хасан заявив судді, що його мотивом для стрілянини було бажання захистити «керівництво Ісламського емірату Афганістану, руху „Талібан“».

У вересні 2025 року Гегсет заявив, що звернувся до Трампа з проханням затвердити страту Хасана.

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Згідно з федеральним законодавством, особа, засуджена військовим трибуналом до смертної кари, не може бути страчена до затвердження цього рішення президентом.

За даними Інформаційного центру про смертну кару, Хасан є одним із чотирьох людей, які наразі перебувають у камері смертників за рішенням військово-польового трибуналу США.

Про дату його страти обіцяють повідомити згодом.

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