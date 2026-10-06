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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Дружина Усика засвітила рідкісні фото батьків та показала їхнє розкішне сімейне свято в Іспанії

Дружина чемпіона показала, як родина відсвяткувала 65-річчя її батька, та вперше за довгий час засвітила рідкісні кадри з мамою й татом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина та Олександр Усики

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина боксера Олександра Усика Катерина показала, як родина відсвяткувала ювілей її батька в Іспанії, та оприлюднила рідкісні фото своїх батьків — тестя й тещі знаменитого боксера.

65-річчя батька Катерини відзначили 27 вересня. Для родини влаштували велику святкову вечірку. На ній зібралися близькі та рідні іменинника. Гості багато танцювали й співали. Святкування затягнулося до пізньої ночі. Сама Катерина теж не втрималася й вийшла на танцмайданчик.

Катерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Батько Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Батько Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Особливу увагу привернув декор свята — організатори подбали про ефектне оформлення простору та святкову атмосферу.

На одному з кадрів Катерина позує поруч із батьком, а на інших фотографіях можна побачити її маму. Також до сімейного святкування долучився Олександр Усик.

Батьки Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Батьки Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Свято для батька Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Свято для батька Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Свято для батька Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Свято для батька Катерини / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина та Олександр Усики з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Батьки Катерини тривалий час живуть в Іспанії, куди виїхали після початку повномасштабної війни. Разом із ними там перебувають двоє синів Усиків — Михайло та Кирило, які займаються дзюдо.

Нагадаємо, нещодавно будинок Усика постраждав внаслідок російського обстрілу. Дружина боксера показала пошкодження.

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