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Дружина Усика засвітила рідкісні фото батьків та показала їхнє розкішне сімейне свято в Іспанії
Дружина чемпіона показала, як родина відсвяткувала 65-річчя її батька, та вперше за довгий час засвітила рідкісні кадри з мамою й татом.
Дружина боксера Олександра Усика Катерина показала, як родина відсвяткувала ювілей її батька в Іспанії, та оприлюднила рідкісні фото своїх батьків — тестя й тещі знаменитого боксера.
65-річчя батька Катерини відзначили 27 вересня. Для родини влаштували велику святкову вечірку. На ній зібралися близькі та рідні іменинника. Гості багато танцювали й співали. Святкування затягнулося до пізньої ночі. Сама Катерина теж не втрималася й вийшла на танцмайданчик.
Особливу увагу привернув декор свята — організатори подбали про ефектне оформлення простору та святкову атмосферу.
На одному з кадрів Катерина позує поруч із батьком, а на інших фотографіях можна побачити її маму. Також до сімейного святкування долучився Олександр Усик.
Батьки Катерини тривалий час живуть в Іспанії, куди виїхали після початку повномасштабної війни. Разом із ними там перебувають двоє синів Усиків — Михайло та Кирило, які займаються дзюдо.
Нагадаємо, нещодавно будинок Усика постраждав внаслідок російського обстрілу. Дружина боксера показала пошкодження.