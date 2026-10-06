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РФ посеред дня вдарила по трасі з машинами на Одещині: багато поранених — перші деталі
Після ударів по дорозі на Одещині медики борються з життя та здоров’я поранених.
Російські окупанти 6 жовтня завдали низки ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено легкові та вантажні машини, є поранені.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі», — написав Кіпер у Мережі.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані. Медики надають пораненим необхідну допомогу та борються за їхні життя і здоров’я.
На місці атаки працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські війська вдарили по Одесі, внаслідок чого на території приватного підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.
Зауважимо, вранці 5 жовтня на Одещині неподалік КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою російський снаряд влучив у рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок вибуху пошкоджено транспорт і кабіну контролю, а також поранено співробітника молдовської прикордонної поліції. Через інцидент роботу пункту пропуску повністю призупинили.