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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1963
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РФ посеред дня вдарила по трасі з машинами на Одещині: багато поранених — перші деталі

Після ударів по дорозі на Одещині медики борються з життя та здоров’я поранених.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошкоджені машини внаслідок російських ударів по трасі на Одещині

Пошкоджені машини внаслідок російських ударів по трасі на Одещині / © Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти 6 жовтня завдали низки ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено легкові та вантажні машини, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі», — написав Кіпер у Мережі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані. Медики надають пораненим необхідну допомогу та борються за їхні життя і здоров’я.

На місці атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські війська вдарили по Одесі, внаслідок чого на території приватного підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

Зауважимо, вранці 5 жовтня на Одещині неподалік КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою російський снаряд влучив у рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок вибуху пошкоджено транспорт і кабіну контролю, а також поранено співробітника молдовської прикордонної поліції. Через інцидент роботу пункту пропуску повністю призупинили.

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