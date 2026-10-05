Якою буде наступна ціль росіян після атак на мости Києва: командир «Ахіллеса» пояснив

Юрій Федоренко / © Facebook-сторінка Юрія Федоренка

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Російські окупанти систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві, керуючись застарілими радянськими тактиками ведення війни.

Про це командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко сказав в інтерв'ю для «Фабрики новин».

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Удари по Києву: навіщо росіяни руйнують мости

За словами Федоренка, логістика є основною «кров'ю війни», а річка Дніпро — ключовим природним ресурсом, який забезпечує постачання на фронт. Саме тому російські окупанти перейшли до систематичних ударів по мостах у Києві.

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«Той ресурс, який ми отримуємо, зокрема військовий, з заходу на схід, рухається через річку Дніпро. Як наслідок, противник зараз виконує цю частину задачі», — відзначив Федоренко.

За словами командира «Ахіллеса», росіяни гарантовано продовжать атакувати київські переправи.

Росіяни воюють за радянськими сценаріями

За оцінкою Федоренка, російські окупанти керуються старими уявленнями про ведення війни. Вони використовують радянські методички, а також орієнтуються на приклад операції «Буря в пустелі», яку США та їхні союзники проводили у 1991 році проти Іраку. Тоді США та їхні союзники знищили іракську систему постачання, руйнуючи мости, залізниці та дороги, щоб відрізати армію Саддама Хусейна від тилу.

Проте з того часу багато чого змінилося, наголошує військовий, зокрема в інженерному плані. Суттєво покращилися технологічні можливості для розгортання інженерних споруд, які дозволяють долати водні перепони на кшталт Дніпра.

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«Тому, у випадку, якщо противник покладе міст, той чи інший, — буде наведена переправа. І це стосується не тільки Києва. Так, це додаткові витрати, і про це ми також маємо говорити. Але Україна вийде з цієї ситуації», — переконаний Федоренко.

Терор проти Києва: чому росіяни б'ють по цивільних

Окрім ударів по мостах, російські окупанти зосередилися на терорі проти мирного населення столиці. За словами Федоренка, Київ є інтелектуальним, виробничим і діловим центром держави — місцем ухвалення ключових рішень.

Військовий порівняв столицю з людським серцем:

«Якщо серце здорове і качає добре, то кров доходить до всього організму. В нас не терпнуть руки, ноги, немає запаморочень. Якщо серце хворобливе, то відповідно в нас починаються проблеми зі здоров'ям. Точно так само і в усій державі починається ряд проблем, які безпосередньо впливають на фронт», — додав Федоренко.

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Командир «Ахіллеса» пояснив, навіщо окупанти здійснюють хаотичні удари по житлових будинках, пологових будинках, школах, ліцеях та інших об'єктах, де можуть перебувати цивільні.

«Це робиться для того, щоб змусити киян виїжджати з міста, а також тих, хто працює, перебуває в місті, шукати безпеку і долю поза межами нашої держави або поза межами міста Києва», — сказав Федоренко.

Крім того, за його словами, це має політичний вплив. В інформаційному плані Росія намагається послабити довіру до чинної влади України.

Війна Росії проти України: наступна ціль — будівлі, де ухвалюють рішення

Федоренко не виключає, що в осяжній перспективі російські окупанти почнуть завдавати ударів по будівлях, де ухвалюються ключові рішення в Україні.

«Російська Федерація намагається комбінувати радянські підходи до ведення бойових дій і брати той досвід, який є у західних країн. Зокрема, вони гарантовано вивчали проведені Сполученими Штатами операції, а також об'єднаними союзниками», — сказав військовий.

«Це, починаючи від лідера держави, від президента України, і далі пішли ті люди, які в державі ухвалюють ключові рішення, і зокрема, ухвалюють ключові рішення військ. По всіх цих людях навіть оголошені суми винагороди від Російської Федерації фактично за ліквідацію», — наголосив Федоренко.

Він переконаний, що росіяни розуміють: у військовому плані не можуть завдати прицільного точного удару, тому що неодноразово намагалися, зокрема, під час зібрання командирів лінії дронів.

«Я думаю, що це лише питання часу, і вони почнуть виконувати подібні завдання в осяжній перспективі. Вони рухаються по методичці. Це вбачається», — зазначив командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес».

Нагадаємо, протягом останніх днів росіяни здійснили цілеспрямовану серію атак безпілотниками по мостах через Дніпро у Києві. Зокрема, 4 жовтня окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту.

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