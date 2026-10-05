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- Шоу-бізнес
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Олена Шоптенко розсекретила деталі весільного образу: яку сукню обрала для третього заміжжя зірка
Наречена зізналася, що зупинила свій вибір на моделі, яка не лише підкреслила її фігуру, а й мала особливе значення.
Хореографиня Олена Шоптенко вийшла втретє заміж. Радісну новину танцівниця повідомила у соцмережах і показала вишукані весільні світлини зі свого свята. Обранцем знаменитості став австрієць на ім’я Крістіан, який працює у сфері безпеки та управління ризиками.
Після шквалу компліментів, які Олена отримала про свою весільну сукню, вирішила розповісти про неї детальніше. Вбрання наречена обрала від відомого українського бренду WONÁ Concept, сукні від якого неодноразово обирали такі світові знаменитості як Леоні Ганне.
«Вона стала справжньою родзинкою весілля, так влучно підкресливши і мене, і місце, в якому ми святкували», — написала Олена про свою сукню.
Також хореографиня зазначила, що обрати сукню їй допомогла стилістка Тетяна Ромашко
«Саме Таня звернулася до бренду WONÁ Concept, і разом ми обрали цю неймовірну модель EVANGELINE. Це був непростий вибір, адже варіантів, які мені подобалися, було багато».
«Попри те, що я фанатка мінімалізму й гладких тканин, ця фактурна сукня з квітковими пелюстками запала мені в саме серце. Вона дуже красиво підкреслювала силует і водночас нагадувала мені колоски. Власне, транслювати українську ідентичність у весільному образі для мене було принципово важливо».
«Оскільки весілля було наприкінці вересня, а я завжди мерзну, ми зупинилися на закритому варіанті — тож мені навіть не довелося думати про верхній одяг. При цьому сукня була дуже зручною для активного дня: я могла вільно рухатися, обійматися та їсти».
«А замість фати ми обрали вінок із живих квітів від Wreath Manufactory, створений спеціально для церемонії. Пелюстки у вінку ідеально перегукувалися з візерунком тканини».
«Українські бренди — це щось фантастичне. І я вважаю своєю місією говорити про наших дизайнерів усьому світові. Носити українське має бути честю не лише для нас, а й для іноземців. І це один із найкрасивіших моїх образів за все життя! Дякую щиро».
Також Олена опублікувала у своєму Instagram серію відео, у яких показала, як вперше розпакувала вбрання, як збиралась на церемонію і моменти самого святкування.