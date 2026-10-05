Олена Шоптенко розсекретила деталі весільного образу: яку сукню обрала для третього заміжжя зірка

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

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Хореографиня Олена Шоптенко вийшла втретє заміж. Радісну новину танцівниця повідомила у соцмережах і показала вишукані весільні світлини зі свого свята. Обранцем знаменитості став австрієць на ім’я Крістіан, який працює у сфері безпеки та управління ризиками.

Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

Після шквалу компліментів, які Олена отримала про свою весільну сукню, вирішила розповісти про неї детальніше. Вбрання наречена обрала від відомого українського бренду WONÁ Concept, сукні від якого неодноразово обирали такі світові знаменитості як Леоні Ганне.

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Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

«Вона стала справжньою родзинкою весілля, так влучно підкресливши і мене, і місце, в якому ми святкували», — написала Олена про свою сукню.

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Також хореографиня зазначила, що обрати сукню їй допомогла стилістка Тетяна Ромашко

«Саме Таня звернулася до бренду WONÁ Concept, і разом ми обрали цю неймовірну модель EVANGELINE. Це був непростий вибір, адже варіантів, які мені подобалися, було багато».

Сукня Олени Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

«Попри те, що я фанатка мінімалізму й гладких тканин, ця фактурна сукня з квітковими пелюстками запала мені в саме серце. Вона дуже красиво підкреслювала силует і водночас нагадувала мені колоски. Власне, транслювати українську ідентичність у весільному образі для мене було принципово важливо».

Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

«Оскільки весілля було наприкінці вересня, а я завжди мерзну, ми зупинилися на закритому варіанті — тож мені навіть не довелося думати про верхній одяг. При цьому сукня була дуже зручною для активного дня: я могла вільно рухатися, обійматися та їсти».

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Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

«А замість фати ми обрали вінок із живих квітів від Wreath Manufactory, створений спеціально для церемонії. Пелюстки у вінку ідеально перегукувалися з візерунком тканини».

Головний убір Олени Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

«Українські бренди — це щось фантастичне. І я вважаю своєю місією говорити про наших дизайнерів усьому світові. Носити українське має бути честю не лише для нас, а й для іноземців. І це один із найкрасивіших моїх образів за все життя! Дякую щиро».

Олена Шоптенко у день весілля / © Instagram Олени Шоптенко

Також Олена опублікувала у своєму Instagram серію відео, у яких показала, як вперше розпакувала вбрання, як збиралась на церемонію і моменти самого святкування.

© Instagram Олени Шоптенко

© Instagram Олени Шоптенко

© Instagram Олени Шоптенко

© Instagram Олени Шоптенко

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