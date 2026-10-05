В атласній блузці і з електронною цигаркою: 82-річна Катрін Деньов на фешнпоказі у Парижі

Катрін Деньов / © Getty Images

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Катрін Деньов відвідала показ жіночої колекції Mugler весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Акторка сиділа у першому ряду шоу.

Зірка була одягнена в атласну блузку сіро-бежевого відтінку з коміром, об’ємними довгими рукавами та широкими манжетами. Верхні ґудзики Катрін залишила розстебнутими.

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Катрін Деньов / © Getty Images

Блузку Деньов поєднала з чорною спідницею з блиском довжини міді і з чорними туфлями зі світлими гострими носками. Аутфіт акторка доповнила прямокутним клатчем оливкового кольору, який вона тримала на колінах. Також було помітно, що в одній руці зірка французького кіно тримає електронний девайс для куріння.

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Волосся Катрін зібрала у зачіску, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, а губи — помадою темно-бежевого відтінку. Виразним акцентом став червоний манікюр. Із прикрас акторка обрала золотий браслет, годинник і каблучки.

Нагадаємо, Катрін Деньов на показ бренду Saint Laurent у Парижі вона приїхала у чорному лакованову пальті з поясом на талії.

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