Гайді Клум вивела 16-річну доньку у світ: Лу дебютувала на Паризькому тижні моди

Гайді Клум і її донька Лу / © Getty Images

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Супермодель Гайді Клум прросто сяяла від щастя і гордості, коли вивела свою наймолодшу дитину — 16-річну доньку Лу — у світ. Дівчина дебютувала на паризькому Тижні моди та одразу привернула до себе увагу.

Супермодель і її донька з’явилися на показі жіночої колекції Vivienne Westwood сезону весна-літо 2027 і сиділи разом у першому ряду під час показу. Для виходу мати й донька обрали образи з басками та взуття на надзвичайно високій платформі, яка давно є помітною ознакою бренду.

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Клум обрала білий шовковий жакет із глибоким декольте. Вбрання мало приталену талію, розкльошені стегна та лацкани. Вона доповнила образ довгою білою спідницею, чокером із написом Chaos та світлим хвилястим волоссям із проділом посередині. Завершили образ масивні каблучки та макіяж.

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Лу обрала для свого дебюту на Тижні моди у світло-рожеве міні з принтом. Модель мала структурований ліф з ґудзиками спереду й складалася зі спідниці з баскою. Свій образ дівчина доповнила об’ємною зачіскою, макіяжем і золотими браслетами.

Гайді Клум і її донька Лу / © Getty Images

Також пізніше Лу і Гайді відвідали галавечір BoF 500 у межах Паризького тижня моди, що відбувся в готелі Shangri-La Paris. Для вечірнього виходу 16-річна Лу вирішила знову одягти сукню від Vivienne Westwood, обравши міні з шовкового сатину з відкритими плечима. Тим часом її мама переодягнулася в червоний шкіряний ансамбль від Saint Laurent із колекції весна-літо 2018.

Гайді Клум і її донька Лу / © Getty Images

Колишня «ангел» Victoria’s Secret також виховує синів Генрі та Йогана і доньку Лені.

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