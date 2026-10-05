- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 681
- Час на прочитання
- 2 хв
Що ТЦК не має права робити під час мобілізації: Лубінець назвав 5 заборон
Дмитро Лубінець назвав, що заборонено працівникам ТЦК під час мобілізації.
Працівникам ТЦК заборонено застосовувати силу, силою затягувати людей у машини, затримувати їх чи забирати речі. Водночас на ВЛК зобов’язані зважати на стан здоров’я, довідки та право на відстрочку.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Що дозволено і заборонено працівникам ТЦК та СП
За його словами, він реагує на скарги публічно, щоб люди чітко знали, що дозволено працівникам ТЦК, а що — ні.
Представники ТЦК та СП мають право:
перевіряти військово-облікові документи;
вручати повістки та здійснювати оповіщення;
направляти на проходження ВЛК;
здійснювати інші передбачені законом заходи.
Водночас їм заборонено:
застосовувати силу, погрожувати чи принижувати гідність людини;
незаконно затримувати або утримувати громадян;
силоміць затягувати до автомобілів;
забирати телефони, документи чи особисті речі;
ігнорувати стан здоров’я, медичні документи або підстави для відстрочки.
Дмитро Лубінець підкреслив, що мобілізація має відбуватися виключно за законом і з повагою до людської гідності.
«Так, захист України — це наш конституційний обов’язок, але виконання військового обов’язку не означає відмову від своїх прав. Мобілізація має відбуватись виключно за законом України, без свавілля, без приниження, з повагою до людської гідності», — зауважив Лубінець.
Омбудсман запевнив, що й надалі реагуватиме на всі випадки порушення прав людини під час мобілізаційних заходів.
Мобілізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, юристи роз’яснили, чи мають працівники ТЦК право зупиняти автівки на дорозі, як захистити свої права у разі затримання та яка доля чекає на транспортний засіб, що залишився без власника.
Раніше адвокат Олексій Мендрух пояснив, які порушення та зміни у життєвих обставинах військовозобов’язаних призводять до автоматичного скасування відстрочки від мобілізації в системі «Резерв+».