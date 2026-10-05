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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
681
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Що ТЦК не має права робити під час мобілізації: Лубінець назвав 5 заборон

Дмитро Лубінець назвав, що заборонено працівникам ТЦК під час мобілізації.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ТЦК

ТЦК / © ТСН

Працівникам ТЦК заборонено застосовувати силу, силою затягувати людей у машини, затримувати їх чи забирати речі. Водночас на ВЛК зобов’язані зважати на стан здоров’я, довідки та право на відстрочку.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що дозволено і заборонено працівникам ТЦК та СП

За його словами, він реагує на скарги публічно, щоб люди чітко знали, що дозволено працівникам ТЦК, а що — ні.

Представники ТЦК та СП мають право:

  • перевіряти військово-облікові документи;

  • вручати повістки та здійснювати оповіщення;

  • направляти на проходження ВЛК;

  • здійснювати інші передбачені законом заходи.

Водночас їм заборонено:

  • застосовувати силу, погрожувати чи принижувати гідність людини;

  • незаконно затримувати або утримувати громадян;

  • силоміць затягувати до автомобілів;

  • забирати телефони, документи чи особисті речі;

  • ігнорувати стан здоров’я, медичні документи або підстави для відстрочки.

Дмитро Лубінець підкреслив, що мобілізація має відбуватися виключно за законом і з повагою до людської гідності.

«Так, захист України — це наш конституційний обов’язок, але виконання військового обов’язку не означає відмову від своїх прав. Мобілізація має відбуватись виключно за законом України, без свавілля, без приниження, з повагою до людської гідності», — зауважив Лубінець.

Омбудсман запевнив, що й надалі реагуватиме на всі випадки порушення прав людини під час мобілізаційних заходів.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, юристи роз’яснили, чи мають працівники ТЦК право зупиняти автівки на дорозі, як захистити свої права у разі затримання та яка доля чекає на транспортний засіб, що залишився без власника.

Раніше адвокат Олексій Мендрух пояснив, які порушення та зміни у життєвих обставинах військовозобов’язаних призводять до автоматичного скасування відстрочки від мобілізації в системі «Резерв+».

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