З сивиною у волоссі: 52-річна Олівія Колман вперше вийшла на подіум

Олівія Колман / © Getty Images

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52-річна оскароносна британська акторка Олівія Колман стала однією з учасниць показу колекції весна-літо 2027 бренду Miu Miu, який відбувся в Парижі.

На ній були чорний шкіряний жакет і пряма спідниця довжиною до коліна, доповнені чорним ременем із сріблястими люверсами. Під жакет акторка одягла темно-синій светр із глибоким V-подібним вирізом, а завершила образ коричневими лоферами.

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Олівія Колман / © Getty Images

Особливу увагу привернуло волосся акторки. Колман не стала приховувати природну сивину: її довге волосся було зібране у недбалий низький хвіст.

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Поява Колман стала одним із найнесподіваніших моментів показу Miu Miu. На подіумі їй склали компанію професійні моделі та інші знаменитості, серед яких була й Джіджі Хадід.

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