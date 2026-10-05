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- Шоу-бізнес
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З сивиною у волоссі: 52-річна Олівія Колман вперше вийшла на подіум
Зірка несподівано дебютувала на подіумі під час Паризького тижня моди.
52-річна оскароносна британська акторка Олівія Колман стала однією з учасниць показу колекції весна-літо 2027 бренду Miu Miu, який відбувся в Парижі.
На ній були чорний шкіряний жакет і пряма спідниця довжиною до коліна, доповнені чорним ременем із сріблястими люверсами. Під жакет акторка одягла темно-синій светр із глибоким V-подібним вирізом, а завершила образ коричневими лоферами.
Особливу увагу привернуло волосся акторки. Колман не стала приховувати природну сивину: її довге волосся було зібране у недбалий низький хвіст.
Поява Колман стала одним із найнесподіваніших моментів показу Miu Miu. На подіумі їй склали компанію професійні моделі та інші знаменитості, серед яких була й Джіджі Хадід.