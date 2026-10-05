Джиджі Хадід вийшла на подіум у спортивному топі та спідниці з кристалами

Джиджі Хадід / © Associated Press

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31-річна Джіджі Хадід стала однією із зірок показу Miu Miu сезону весна-літо 2027 року, який відбувся в рамках Паризького тижня моди. Модель закрила показ у незвичайному образі, що поєднав спортивну естетику та розкішні деталі.

Хадід з’явилася на подіумі в обтислому темно-сірому спортивному топі. Вона поєднала його зі спідницею міді в тон із заниженою посадкою. З боків спідниці розташовувалися довгі панелі, розшиті бісером і блискучими кристалами.

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Джиджі Хадід / © Associated Press

Образ Хадід доповнювали сіро-білі кросівки з неоново-жовтими деталями. З аксесуарів на Джіджі були лише зелені сережки з камінцями. Макіяж моделі був максимально природним, а волосся вона зібрала у недбалий низький хвіст.

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Джиджі Хадід / © Associated Press

Показ Miu Miu цього сезону був присвячений поєднанню спортивного одягу з ошатними та класичними елементами. У колекції з’явилися спортивні топи, штани та кросівки у поєднанні з костюмами, спідницями та вечірніми деталями, розшитими кристалами.

Нагадаємо, раніше на подіум повернулася після 9-річної перерви топмодель Міранда Керр.

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