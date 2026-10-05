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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт назвала заняття в побуті, яке вона любить робити

Кейт Міддлтон розповіла про домашню роботу, яку вони з принцом Вільямом люблять робити разом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Коли Кейт відвідала West Sussex Minibus — волонтерську організацію громадського транспорту в Пулборо, яка допомагає людям залишатися на зв'язку та боротися із соціальною ізоляцією, вона несподівано розповіла про свій побут із принцом Вільямом.

Кейт приєдналася до літніх гостей на їхніх щотижневих обідніх зборах у сільській залі Пулборо і під час бесіди розповіла:

Принцеса Уельська під час візиту до організації / © Getty Images

Принцеса Уельська під час візиту до організації / © Getty Images

«Я обожнюю мити посуд. Правда люблю», — повідомляє британська газета The Times. А потім, відповідаючи на запитання, чи допомагає Вільям дітям, Кетрін сказала: «Він сушить білизну. Ми чудова пара. І ми залучаємо до цього дітей».

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Кейт і Вільям виховують трьох дітей - 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї. Їхній старший син цього року вступив до Ітона і тепер живе у цій школі-пансіоні для хлопчиків.

Кейт, Вільям та їхній син Джордж / © Getty Images

Кейт, Вільям та їхній син Джордж / © Getty Images

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