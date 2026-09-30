Принцеса Кейт у стильному зеленому блейзері приїхала із чоловіком Вільямом на стадіон

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

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Принц Вільям і Кейт відвідали регбійний стадіон Гедінглі, домашню арену команди «Лідс Райнос», щоб дізнатися про зворушливу роботу легенд регбі Роба Берроу та Кевіна Сінфілда щодо підвищення поінформованості про бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Королівське подружжя ознайомилося з багатою історією клубу.

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Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Колишній зірка регбі Роб Берроу помер у червні 2024 року у віці лише 41 року. Діагноз «дегенеративне захворювання» йому поставили 2019 року, після чого він запустив кампанію з підвищення поінформованості про це захворювання, пише Hello!.

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Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Пізніше Вільям та Кейт, яка є покровителькою Регбійної футбольної ліги, організували для Кевіна справжній сюрприз, вирушивши на стадіон DIY Kitchens у Вейкфілді, щоб привітати його.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса вбралася цього дня в темно-зелений блейзер, чорний топ і темні штани-кльош, взула шкіряні туфлі-човники на стійких підборах, доповнивши образ сережками-висячками, розпустила волосся, уклавши його красивими локонами і зробила виразний денний макіяж.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, стильна принцеса Уельська відвідала благодійну організацію в Саутенді з нагоди Тижня обізнаності з проблемами залежності, де показала інший стильний образ у блейзері.

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