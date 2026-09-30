"Я просто тренуюся": Вікторія Бекхем здивувала тренуванням на високих підборах

Вікторія Бекхем / © Getty Images

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52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем продемонструвала, що навіть підготовка до показу на Тижні моди в Парижі у неї відбувається з особливим стилем. Дизайнерка опублікувала відео зі спортзалу, на якому вона тренується на сходовому тренажері у високих підборах.

Для тренування Вікторія обрала довгу бордову шкіряну спідницю та білу блузку. Незважаючи на те, що це, вочевидь, не найспортивніший наряд, дизайнерка впевнено крокувала по тренажеру, не знімаючи босоніжок на високих підборах.

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Виктория Бекхэм / © Instagram Вікторії Бекхем

За тренуванням спостерігав її чоловік Девід Бекхем, який і зняв те, що відбувалося, на відео. «Тобі не здається, що ти трохи переборщуєш?» — з гумором запитав він дружину.

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«Ні, я просто тренуюся», — спокійно відповіла Вікторія.

Судячи з усього, незвичайне тренування стало частиною підготовки Бекхема до Тижня моди в Парижі. Дизайнер перебуває у французькій столиці, де готується представити нову колекцію свого бренду.

Нагадаємо, Вікторія регулярно демонструє шанувальникам свої тренування та дотримується суворого режиму, що поєднує кардіо- та силові вправи.

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