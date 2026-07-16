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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Вікторія Бекхем продемонструвала як носити доступну річ, щоб бути у тренді цього літа

Навіть найпростіші речі можуть мати розкішний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Дизайнерка та колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем привернула увагу на трибунах під час Чемпіонату світу з футболу. Головною у її образі стала річ, яка є у гардеробі майже кожної — проста однотонна біла майка.

Зазвичай така річ є допоміжним елементом образу — її одягають під жакет чи сорочку, однак Вікторія перетворила майку на центральний елемент свого розкішного ансамблю. Таким чином дизайнерка продемонструвала — щоб бути розкішною не треба надмірності.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Майку Вікторія поєднала з картатим низом у бежевих тонах і таким чином залишилися вірною нейтральній кольоровій палітрі, яка роками була візитною карткою її стилю, та елементам класики.

Також на трибунах вона продемонструвала ще один подібний образ — просту білу футболку, яку одягла зі світлими джинсами. Дизайнерка в останні роки все частіше обирає якісні базові речі, натуральні матеріали, які доповнює класичними речами і розкішними аксесуарами: коштовностями, взуттям і сумками.

Вікторія Бекхем з чоловіком / © Getty Images

Вікторія Бекхем з чоловіком / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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