Вікторія Бекхем продемонструвала як носити доступну річ, щоб бути у тренді цього літа

Вікторія Бекхем / © Associated Press

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Дизайнерка та колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем привернула увагу на трибунах під час Чемпіонату світу з футболу. Головною у її образі стала річ, яка є у гардеробі майже кожної — проста однотонна біла майка.

Зазвичай така річ є допоміжним елементом образу — її одягають під жакет чи сорочку, однак Вікторія перетворила майку на центральний елемент свого розкішного ансамблю. Таким чином дизайнерка продемонструвала — щоб бути розкішною не треба надмірності.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Майку Вікторія поєднала з картатим низом у бежевих тонах і таким чином залишилися вірною нейтральній кольоровій палітрі, яка роками була візитною карткою її стилю, та елементам класики.

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Також на трибунах вона продемонструвала ще один подібний образ — просту білу футболку, яку одягла зі світлими джинсами. Дизайнерка в останні роки все частіше обирає якісні базові речі, натуральні матеріали, які доповнює класичними речами і розкішними аксесуарами: коштовностями, взуттям і сумками.

Вікторія Бекхем з чоловіком / © Getty Images

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