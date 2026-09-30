Росіяни заявили про "взяття" Малої Токмачки на Запоріжжі: що там відбувається насправді

Війна в Україні / © ТСН

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Росіяни знову і знову «беруть» Малу Токмачку на Запоріжжі — щоправда, тільки у своїх повідомленнях. Свої вкиди вороги підкріплюють відео зі встановленням в українському селі триколорів. Однак не кажуть, що росіян, які роблять це, нищать дронарі зі 118-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону села.

Що насправді відбувається на цьому напрямку, дізнавалася кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

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QR-код для збору на РЕБ / © ТСН

«Прапоровтики» замість реального контролю

Неспроможні закріпитися в селі, росіяни вдаються до старої тактики — симуляції контролю. Часто встановлення триколора стає останнім, що вони роблять у своєму житті.

«Був рік тому один „прапоровтик“ на тюрмі — теж було виявлено, знищено і зачищено. Цього разу вони встигли за поганої погоди пройтися, встромити 7 прапорів. Але вони були встромлені абияк, де тільки могли. Насіли на них, спалили, і прапори були знищені. Так само були знищені й окупанти», — розповідає командир роти безпілотних систем 118 ОМБр «Бобер».

У спробах закріпитися у Малій Токмачці росіяни знову і знову відправляють у село піхотинців.

«Зараз вони пересуваються малими групами, тому доводиться працювати по піхоті, бліндажах, норах, у яких вони ховаються. Доводиться робити багато вильотів, бо вони ховаються, окопуються, але їм це не допомагає. За зміну хлопці зробили близько 170 вильотів і 152 ураження», — зазначає командир відділення безпілотних систем 118 ОМБр «Пейн».

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Гарматне м’ясо та зміна тактики

Переважно, кажуть бійці, росіяни відправляють уперед так зване гарматне м’ясо.

«У них немає ніяких тактичних прийомів, у них дуже багато людей, вони їх не шкодують. Піхота в них — я не знаю, у якому стані: чи п’яні, чи укурені, вони просто йдуть — уперед, уперед. Навіть буває не захищаються від FPV, просто йдуть собі, їх напряму розриває», — ділиться «Бобер».

«Їх постійно відправляють під страхом смерті. Їм простіше сюди йти і намагатися просочитися по декілька днів, мало не повзучи», — додає головний сержант роти безпілотних авіакомплексів 118 ОМБр «Кліщ».

Через те що Сили оборони контролюють усі підступи дронами, росіяни змушені змінювати тактику.

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«Вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прориватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси, далі вони не змогли нічого зробити», — розповідає «Кліщ».

Боротьба за логістику та потреба в РЕБ

Утім, визнають українські військові, окупанти й самі помітно збільшили кількість безпілотників, і це неабияк заважає логістиці.

«Обстановка важка. Маємо купити нову машину, туди треба поставити хороший РЕБ, щоб довозити провізію, дрони до передових позицій. Бо зараз трошки важко доїхати. Але піхота стоїть на місці, піхоту намагаємося забезпечувати та прикривати», — пояснює командир роти безпілотних систем «Бобер».

Загарбники постійно намагаються просочитися крізь українські позиції, але бійці цього не допускають.

Загарбники, кажуть у 118-ій бригаді, чекають на погану погоду, аби закріпитися в районі Оріхова.

«Їх буде фізично більше, більше буде фізично гинути. Нам треба буде більше працювати, треба буде більше завозити, знищувати», — каже «Кліщ».

Саме тому бійці й відкрили збір на новий РЕБ — щоб ворожі дрони не заважали обороні Запорізького напрямку.

QR-код для збору на РЕБ / © ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Мала Токмачка: росіяни втикають триколори на камеру та щезнуть під ударами FPV

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