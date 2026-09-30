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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Корецький заявив про критичну потребу України

Україна готується до жорсткої економії державних коштів через дефіцит фінансування оборони.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Сергій Корецький

Сергій Корецький / © Associated Press

Загальна вартість війни для України у 2026 році становить $155 млрд. Водночас із цієї суми наразі не вистачає $27 млрд на оборонні потреби, зокрема виробництво озброєння та забезпечення бойових можливостей на початку 2027 року.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів під час спілкування з журналістами.

Чому виник додатковий дефіцит

«Загальна вартість війни у 2026 році — це $155 млрд. Ця цифра не виникла зараз і не є новиною», — зазначив Корецький.

За його словами, ще у лютому 2026 року цю оцінку представило міжнародним партнерам тодішнє керівництво Міністерства оборони під час зустрічі у форматі «Рамштайн». У березні суму повторно зафіксували у документі «Фінансова стратегія», який уряд подав Європейському Союзу в межах діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan.

$155 млрд охоплюють бюджетне фінансування та позабюджетну матеріально-технічну допомогу партнерів.

«Позабюджетна матеріально-технічна допомога — це, зокрема, ракети, техніка та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями. Наприклад, це ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки і так далі», — пояснив прем’єр.

Як планують покрити дефіцит

За словами Корецького, із $155 млрд Україні наразі не вистачає $27 млрд. Йдеться про дефіцит оборонних потреб на 2026 рік.

Близько $7 млрд уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків.

«Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин», — сказав прем’єр.

Решта $20 млрд залишається предметом переговорів із міжнародними партнерами.

«Від цих грошей залежить наша спроможність вести активні бойові дії зокрема і в першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво відповідних озброєнь», — зазначив глава уряду.

Окремою проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Вони необхідні для захисту українських міст та інфраструктури від російських балістичних ракет.

Раніше Зеленський повідомляв, що у 2026 році Україна почала отримувати приблизно втричі менше ракет для ППО, ніж роком раніше. За його словами, навіть погоджені щомісячні поставки з боку США не покривають потреб української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що уряд шукає додаткові $27 млрд на оборону України до кінця 2026 року.

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