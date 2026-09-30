Скандал навколо Ейфелевої вежі: директор пам’ятки залишає посаду після гендерного конфлікту

Скандал навколо Ейфелевої вежі / © Reuters

Реклама

Генеральний директор компанії SETE, яка управляє Ейфелевою вежею, Патрік Бранко Руїво залишає свою посаду. Це рішення ухвалили на тлі гучного політичного та суспільного скандалу, спричиненого усуненням працівниць-жінок пам’ятки під час візиту іноземної релігійної делегації.

Про це повідомляє Politico.

Реклама

Директор Ейфелевої вежі йде з посади через гендерний конфлікт

Про своє звільнення топменеджер вже повідомив колектив та зазначив, що остаточно залишить крісло очільника компанії наприкінці цього року — після восьми років керівництва.

Реклама

За інформацією агентства AFP, кадрове рішення стало прямим наслідком внутрішнього розслідування, яке виявило «низку збоїв та управлінських провалів» у роботі організації.

Епіцентром конфлікту стали події 5 вересня, коли представники профспілок заявили про факти гендерної дискримінації: жінок-співробітниць змусили відійти вбік і не показуватися на очі учасникам індуїстської групи Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

Ця релігійна організація відома своїми тісними зв’язками з керівною партією Індії «Бхаратія джаната парті», очолюваною прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Ситуація обурила французьке суспільство та об’єднала в критиці політиків різних таборів. Заступник мера Парижа Еммануель Грегуар, який представляє Соціалістичну партію, різко засудив дії адміністрації у соцмережі X:

Реклама

«Гендерна рівність ніколи не зупиниться біля підніжжя наших історичних пам’яток чи в будь-якому іншому місці цього міста. Вона має діяти всюди й для всіх».

Категорично проти дискримінаційних дій висловилася й очільниця ультраправих та одна з ключових претенденток на посаду президента Франції Марін Ле Пен:

«У Франції ми ніколи не погодимося на те, щоб присутність жінок була обмеженою».

На знак протесту проти дій керівництва персонал вежі оголосив одноденний страйк, через який французьку пам’ятку довелося тимчасово закрити для туристів.

Реклама

Як розгортався скандал: подробиці

Нагадаємо, у Парижі спалахнув міжнародний скандал, через який Ейфелева вежа призупинила роботу для відвідувачів. Конфлікт виник під час приватного ранкового туру делегації з приблизно 100 осіб, пов’язаних із релігійною організацією BAPS. Візит був приурочений до відкриття першого великого індуїстського храму цієї спільноти у Франції.

Причиною обурення стало рішення керівництва вежі піти назустріч проханню гостей і мінімізувати їхню взаємодію з жінками. Співробітницям комплексу наказали утриматися від перебування в зонах проходження делегації або взагалі залишити робочі місця, замінивши їх колегами-чоловіками. Працівниці сприйняли вимогу «зробити себе непомітними» як дискримінацію та приниження, що спричинило протести персоналу й переросло у страйк.

Ситуація викликала обурення в соціальних мережах та гостру реакцію з боку французьких політиків. Мер Парижа Еммануель Грегуар, колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь та голова Національної асамблеї Яель Брон-Піве наголосили, що принципи гендерної рівності є непорушними. У відповідь адміністрація компанії-оператора SETE визнала помилку, назвала подію неприпустимою та підтвердила відданість базовим цінностям країни.

У BAPS оприлюднили вибачення за завдані незручності, пояснивши особливі умови візиту обітницями безшлюбності ченців, яким релігійний кодекс забороняє контактувати з жінками або дивитися на них. Водночас доказів того, що гості особисто вимагали усунення працівниць, немає — це рішення ухвалив менеджмент пам’ятки. Наразі влада продовжує розслідування обставин інциденту.

Новини партнерів

Новини партнерів