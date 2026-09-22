«Помер боягузом»: донька Кіта Келлога оскандалилася через коментар про українського військового

Меган Моббс втрапила у скандал через коментар

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За участю доньки колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога — Меган Моббс, яка очолює благодійний фонд RT Weatherman Foundation, розгорівся гучний скандал через її коментар щодо загиблого українського ексвійськовослужбовця. Вона дозволила собі нетактовне та нелюдське висловлювання щодо чоловіка, який помер.

Про це стало відомо з публікації блогерки Марти Гавришко в X.

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Донька Кіта Келлога осоромилася коментарем щодо українського ексвійськового

Приводом для резонансу стала трагедія, що сталася 18 вересня у Кудашівці на Криворіжжі. За інформацією «Суспільного», місцеві рибалки побачили, як у водойму стрибнув чоловік, якого переслідували люди у військовій формі та балаклавах.

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Чоловік проплив близько 10 метрів і зник під водою. Наступного дня його тіло дістали з п’ятиметрової глибини за 20 метрів від берега.

Загиблим виявився 32-річний Володимир, який раніше служив у ЗСУ за контрактом. Як повідомила його дружина Аліна, чоловік вирішив не повертатися на службу, аби бути поруч із маленьким сином. У застосунку «Резерв+» він мав статус військовозобовʼязаного.

Новину про цю подію опублікувала у соцмережі X блогерка Марта Гавришко. Саме під її дописом Меган Моббс залишила репліку: «Помер боягузом. Міг би померти героєм».

У відповідь Гавришко спробувала пояснити, що чоловік уже служив у війську й вирішив не долучатися до нього знову, щоб побачити, як росте маленький син. Утім, для доньки Келлога це не стало аргументом.

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У відповідь вона продовжила порівнювати свій досвід з чужим — зауважила, що після теракту 11 вересня 2001 року долучилася до війська, служила у Вест-Пойнті, а потім побувала в Афганістані. Потім вона сказала, що громадянство передбачає службу та захист країни, коли «на кону — виживання суверенної держави».

Ба більше, за її словами, критика діяльності ТЦК відрізняється від заперечення обов’язку громадян захищати державу. Вона згадала і про висадку союзників у Нормандії, коли «американські, британські, канадські, польські та французькі військові залишали свої домівки й вирушали на війну», додаючи, що саме завдяки людям, які готові стати на захист країни, виживає суспільство.

Після цього Моббс продовжила перехід на особистості — вона назвала Гавришко «пропагандистом роззброєння Заходу» та «апологетом національної капітуляції».

«Ваші ідеї є отрутою для вільного суспільства і не мають тут місця. У своїй суті вони є антиамериканськими», — додала донька Кіта Келлога.

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У коментарях до слів Моббс про боягуза та героя розгорілася перепалка на 700 повідомлень.

Інші заяви доньки Келлога

Нагадаємо, донька колишнього спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога — Меган Моббс — оцінила важливість візиту до Києва американських посадовців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. На її думку, особистий приїзд до України здатний кардинально змінити їхнє уявлення про Україну.

Моббс зауважила, що чимало американців, які раніше приїздили до України зі скепсисом, поверталися додому захопленими українцями. Вона висловила сподівання, що Віткофф і Кушнер після цього візиту також усвідомлять свої попередні помилки, збагнуть стійкість українського народу та зрозуміють, за що насправді бореться Україна.

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