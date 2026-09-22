ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Путін готує нову хвилю атак: РФ під землею розгортає виробництво десятків тисяч дронів

Росія готує дроновий терор і ховає під землею заводи для масового виробництва «Гераней».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Безпілотник.

Безпілотник. / © Прокуратура Одеської області

Агресор Російська Федерація розширює виробництво ключових композитних матеріалів, які використовують в ударних безпілотниках типу «Герань». Крім того, ворог будує підземні споруди в спеціальній економічній зоні «Алабуга», щоб захистити виробництво БпЛа від ударів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Politico, Москва вживає заходів для розширення виробничих потужностей з вуглецевого волокна на основі поліакрилонітрилу на об’єкті «Алабуга-Волокно» — дочірній компанії державного агентства з ядерної енергетики «Росатом». Аналітики наголошують, що це може дозволити Росії виробляти додатково 28 тис. БпЛА «Герань» на рік — це на 78% більше, ніж нинішнє річне виробництво.

«Алабуга-Волокно» є частиною російського комплексу з виробництва безпілотників «Геран» у спецекрномічній зоні «Алабуга» в Республіці Татарстан. Супутникові знімки, зроблені між травнем і липнем 2026-го, показують операції із розчищення території для проєкту розширення, що прилягає до нинішнього заводу з виробництва вуглецевого волокна «Алабуга-Волокно».

Водночас запис на вебсайті російського уряду від травня цього року підтверджував, що «Алабуга-Волокно» планує побудувати на цьому об’єкті нову лінію з виробництва вуглецевого волокна потужністю до 500 тонн на рік.

«Російські збройні сили широко використовують вуглецеве волокно для планера безпілотників „Герань-1“, „Герань-2“, „Герань-3“ та „Герань-4“ з дельтаподібним крилом, а також для обшивки фюзеляжу, крил та хвостового збірки реактивного дрона „Герань-5“.

В ISW зауважують, що на початку року одна китайська державна компанія поставила «Алабузі-Волокно» 46 тонн прекурсорів PAN для виробництва вуглецевого волокна.

Своєю чергою, український OSINT-канал з посиланням на супутникові знімки повідомив, що Росія побудувала 4,2 га підземного простору для майбутніх виробничих потужностей.

«Підземний цех є частиною ширшого будівельного майданчика у спеціальній економічній зоні „Алабуга“, що охоплює близько 500 гектарів, який РФ почала освоювати наприкінці квітня 2026-го. Також РФ будує новий об’єкт з вуглецевого волокна поруч із пасивним периметром протиповітряної оборони з ґратчастих веж, побудованих між травнем і липнем нинішнього року», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що РФ запускає реактивні дрони просто із заводів. Експерт опублікував фотографії деталей зі збитого дрона, на яких видно дати їхнього випуску — вересень 2026 року.

Своєю чергою, в Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача. Хоча озробку ще потрібно вдосконалювати, однак вона вже є функціональною та реально працює.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie