Путін готує нову хвилю атак: РФ під землею розгортає виробництво десятків тисяч дронів

Безпілотник. / © Прокуратура Одеської області

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Агресор Російська Федерація розширює виробництво ключових композитних матеріалів, які використовують в ударних безпілотниках типу «Герань». Крім того, ворог будує підземні споруди в спеціальній економічній зоні «Алабуга», щоб захистити виробництво БпЛа від ударів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Politico, Москва вживає заходів для розширення виробничих потужностей з вуглецевого волокна на основі поліакрилонітрилу на об’єкті «Алабуга-Волокно» — дочірній компанії державного агентства з ядерної енергетики «Росатом». Аналітики наголошують, що це може дозволити Росії виробляти додатково 28 тис. БпЛА «Герань» на рік — це на 78% більше, ніж нинішнє річне виробництво.

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«Алабуга-Волокно» є частиною російського комплексу з виробництва безпілотників «Геран» у спецекрномічній зоні «Алабуга» в Республіці Татарстан. Супутникові знімки, зроблені між травнем і липнем 2026-го, показують операції із розчищення території для проєкту розширення, що прилягає до нинішнього заводу з виробництва вуглецевого волокна «Алабуга-Волокно».

Водночас запис на вебсайті російського уряду від травня цього року підтверджував, що «Алабуга-Волокно» планує побудувати на цьому об’єкті нову лінію з виробництва вуглецевого волокна потужністю до 500 тонн на рік.

«Російські збройні сили широко використовують вуглецеве волокно для планера безпілотників „Герань-1“, „Герань-2“, „Герань-3“ та „Герань-4“ з дельтаподібним крилом, а також для обшивки фюзеляжу, крил та хвостового збірки реактивного дрона „Герань-5“.

В ISW зауважують, що на початку року одна китайська державна компанія поставила «Алабузі-Волокно» 46 тонн прекурсорів PAN для виробництва вуглецевого волокна.

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Своєю чергою, український OSINT-канал з посиланням на супутникові знімки повідомив, що Росія побудувала 4,2 га підземного простору для майбутніх виробничих потужностей.

«Підземний цех є частиною ширшого будівельного майданчика у спеціальній економічній зоні „Алабуга“, що охоплює близько 500 гектарів, який РФ почала освоювати наприкінці квітня 2026-го. Також РФ будує новий об’єкт з вуглецевого волокна поруч із пасивним периметром протиповітряної оборони з ґратчастих веж, побудованих між травнем і липнем нинішнього року», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що РФ запускає реактивні дрони просто із заводів. Експерт опублікував фотографії деталей зі збитого дрона, на яких видно дати їхнього випуску — вересень 2026 року.

Своєю чергою, в Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача. Хоча озробку ще потрібно вдосконалювати, однак вона вже є функціональною та реально працює.

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