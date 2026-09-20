В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача: "Герань-5" збили за секунду до удару

Герань- 5 за секунду до збиття. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача, призначеного для боротьби з російськими повітряними цілями.

Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") у Telegram.

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"Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім", — написав він.

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За словами Бескрестнова, розробку ще потрібно вдосконалювати, однак вона вже є функціональною та реально працює.

"Є ще над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до доопрацювань", — зазначив "Флеш".

Він також опублікував фото російського безпілотника "Герань-5", зроблене, за його словами, за секунду до його збиття українським перехоплювачем.

Бескрестнов додав, що наразі не може публічно назвати та подякувати всім фахівцям, які працювали над створенням і виробництвом цього засобу.

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Інших технічних характеристик реактивного перехоплювача він не розкрив.

Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів.

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