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- Війна
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В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача: "Герань-5" збили за секунду до удару
Український реактивний перехоплювач уже працює по реальних цілях і має достатній запас швидкості.
В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача, призначеного для боротьби з російськими повітряними цілями.
Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") у Telegram.
"Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім", — написав він.
За словами Бескрестнова, розробку ще потрібно вдосконалювати, однак вона вже є функціональною та реально працює.
"Є ще над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до доопрацювань", — зазначив "Флеш".
Він також опублікував фото російського безпілотника "Герань-5", зроблене, за його словами, за секунду до його збиття українським перехоплювачем.
Бескрестнов додав, що наразі не може публічно назвати та подякувати всім фахівцям, які працювали над створенням і виробництвом цього засобу.
Інших технічних характеристик реактивного перехоплювача він не розкрив.
Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів.