Путин готовит новую волну атак: РФ под землей разворачивает производство десятков тысяч дронов

Беспилотник. / © Прокуратура Одесской области

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Российская Федерация расширяет производство ключевых композитных материалов, которые используют в ударных беспилотниках типа «Герань». Кроме того, враг строит подземные сооружения в специальной экономической зоне «Алабуга», чтобы защитить производство БПЛа от ударов ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным Politico, Москва принимает меры по расширению производственных мощностей из углеродного волокна на основе полиакрилонитрила на объекте «Алабуга-Волокно» — дочерней компании государственного агентства по ядерной энергетике «Росатом». Аналитики отмечают, что это может позволить России производить дополнительно 28 тыс. БПЛА «Герань» в год — это на 78% больше, чем нынешнее годовое производство.

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«Алабуга-Волокно» является частью российского комплекса по производству беспилотников «Геран» в спецэкрномической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Спутниковые снимки, сделанные между маем и июлем 2026 года, показывают операции по расчистке территории для проекта расширения, прилегающей к нынешнему заводу по производству углеродного волокна «Алабуга-Волокно».

В то же время запись на вебсайте российского правительства с мая этого года подтверждала, что «Алабуга-Волокно» планирует построить на этом объекте новую линию по производству углеродного волокна мощностью до 500 тонн в год.

Русские вооруженные силы широко используют углеродное волокно для планера беспилотников «Герань-1», «Герань-2», «Герань-3» и «Герань-4» с дельтовидным крылом, а также для обшивки фюзеляжа, крыльев и хвостового сборника реактивного дрона «Герань-5».

В ISW отмечают, что в начале года одна китайская государственная компания поставила «Алабуге-Волокно» 46 тонн прекурсоров PAN для производства углеродного волокна.

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В свою очередь, украинский OSINT-канал со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что Россия построила 4,2 га подземного пространства для будущих производственных мощностей.

«Подземный цех является частью более широкой строительной площадки в специальной экономической зоне „Алабуга“, охватывающей около 500 гектаров, которую РФ начала осваивать в конце апреля 2026-го. Также РФ строит новый объект из углеродного волокна рядом с пассивным периметром противовоздушной обороны из решетчатых башен, построенных между маем и июлем нынешнего года», — говорится в отчете.

Напомним, ранее советник президента Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что РФ запускает реактивные дроны прямо с заводов. Эксперт опубликовал фотографии деталей из сбитого дрона, на которых видны даты их выпуска — сентябрь 2026 года.

В свою очередь, в Украине подтвердили работу реактивного перехватчика. Хотя разработку еще нужно совершенствовать, однако она уже функциональна и реально работает.

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