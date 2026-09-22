Путин / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин оказался перед самой опасной дилеммой за все время своего правления: российская армия несет колоссальные потери на фронте, но объявление новой принудительной мобилизации может спровоцировать волну народных протестов в крупнейших городах РФ.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph в своем аналитическом материале.

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Имитация поддержки и реальные настроения

Издание отмечает, что после очередных парламентских выборов провластные силы в РФ снова нарисовали себе «победу», зачистив политическое поле от антивоенной оппозиции. Однако за кулисами искусственных рейтингов скрывается растущее истощение общества от войны.

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На фоне постоянных атак украинских беспилотников по критической инфраструктуре, включая НПЗ в самой Москве, россияне все чаще стремятся к мирным переговорам.

«Путин играет в длинную, хотя не планировал этого в начале. ВСУ находили в 2022 году парадную форму окупантов, подготовленную для празднования скорой победы в Киеве. Пока же продолжаются длительные бои без обозримого конца», — отмечает издание.

Ресурс добровольцев исчерпан

Главной тайной «успешности» Кремля по-прежнему оставалась способность заманивать на войну выходцев из бедных регионов огромными денежными выплатами. Однако этот механизм больше не перекрывает потери. По данным украинской стороны, ежемесячные потери РФ составляют около 30 тысяч человек и истощенная армия требует все больше «пушечного мяса».

Привлечение военных из Северной Кореи несколько упрощает ситуацию для командования РФ, но не сдано переломить ход войны или сделать ее устойчивой в долгосрочной перспективе.

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Самая рискованная ставка хозяина Кремля

В сентябре 2022 года попытка объявить «частичную мобилизацию» уже вызвала волну возмущения и массовый побег мужчин за границу. Теперь Путин предстает перед еще более сложным выбором: с одной стороны генералы требуют пополнения для сохранения темпа изнурительных штурмов. С другой стороны, принудительный забор жителей мегаполисов (в частности Москвы и Санкт-Петербурга) разрушает молчаливый договор между властью и обществом.

«Приказать о проведении еще одной волны мобилизации было бы большим риском для Путина. Несмотря на созданный публичный образ „сильного лидера“, хозяин Кремля крайне встревоженный правитель. Решится ли он на этот риск снова — открытый вопрос», — заключает The Telegraph.

Напомним, по информации издания Bloomberg, европейское должностное лицо в сфере безопасности считает, что Россия может готовиться к призыву еще 300 тысяч мужчин до конца года. В то же время, окончательного решения о новой мобилизации, по словам европейских чиновников, Владимир Путин пока не принял.

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