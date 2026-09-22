«Умер трусом»: дочь Кита Келлога оскандалилась из-за комментария об украинском военном

Меган Моббс попала в скандал через комментарий

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При участии дочери бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога — Меган Моббс, которая возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, разгорелся громкий скандал из-за ее комментария относительно погибшего украинского экс-военнослужащего. Она позволила себе бестактное и бесчеловечное высказывание относительно умершего мужчины.

Об этом стало известно из публикации блогера Марты Гавришко в X.

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Дочь Кита Келлога опозорилась комментарием об украинском экс-военном

Поводом для резонанса стала трагедия 18 сентября в Кудашевке на Криворожье. По информации «Суспільного», местные рыбаки увидели, как в водоем прыгнул мужчина, которого преследовали люди в военной форме и балаклавах.

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Мужчина проплыл около 10 метров и скрылся под водой. На следующий день его тело достали из пятиметровой глубины в 20 метрах от берега.

Погибшим оказался 32-летний Владимир, ранее служивший в ВСУ по контракту. Как сообщила его жена Алина, мужчина решил не возвращаться на службу, чтобы быть рядом с маленьким сыном. В приложении «Резерв+» он имел статус военнообязанного.

Новость об этом событии опубликовала в соцсети X блоггер Марта Гавришко. Именно под ее сообщением Меган Моббс оставила реплику: «Умер трусом. Мог бы умереть героем».

В ответ Гавришко попыталась объяснить, что мужчина уже служил в армии и решил не приобщаться к ней снова, чтобы увидеть, как растет маленький сын. Впрочем, для дочери Келлога это не стало аргументом.

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В ответ она продолжила сравнивать свой опыт с чужим — заявила, что после теракта 11 сентября 2001 присоединилась к войску, служила в Вест-Пойнте, а затем побывала в Афганистане. Затем она сказала, что гражданство предусматривает службу и защиту страны, когда «на кону выживание суверенного государства».

Более того, по ее словам, критика деятельности ТЦК отличается от отрицания обязанности граждан защищать государство. Она вспомнила и о высадке союзников в Нормандии, когда «американские, британские, канадские, польские и французские военные покидали свои дома и отправлялись на войну», добавляя, что именно благодаря людям, готовым стать на защиту страны, выживает общество.

После этого Моббс продолжила переход на личности — она назвала Гавришко пропагандистом разоружения Запада и апологетом национальной капитуляции.

«Ваши идеи являются ядом для свободного общества и не имеют здесь места. По своей сути они антиамериканские», — добавила дочь Кита Келлога.

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В комментариях к словам Моббс о трусах и героях разгорелась перепалка на 700 сообщений.

Другие заявления дочери Келлога

Напомним, дочь бывшего спецпредставителя президента США в Украине Кита Келлога — Меган Моббс — оценила важность визита в Киев американских чиновников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По ее мнению, личный приезд в Украину способен кардинально изменить их представление об Украине.

Моббс отметила, что многие американцы, ранее приезжавшие в Украину со скепсисом, возвращались домой восторженными украинцами. Она выразила надежду, что Уиткофф и Кушнер после этого визита также осознают свои предыдущие ошибки, осознают стойкость украинского народа и поймут, за что действительно борется Украина.

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