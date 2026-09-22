Путин собирается «кинуть» Трампа ради Си Цзиньпина: Bloomberg раскрыл планы Кремля

Путин может встретиться с Синой АТЭС / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин намерен отправиться в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где будет хозяйничать Си Цзиньпин. В то же время визит хозяина Кремля на встречу G20 в США с участием Дональда Трампа почти невозможен.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Путин планирует визит к Си Цзиньпину на саммит АТЭС, но вряд ли поедет к Трампу на G20

По информации источников, близких к Кремлю, Путин хочет лично присоединиться к саммиту Си Цзиньпина впервые с 2017 года. Так что шансы на то, что он присоединится к Трампу на саммите G20 во Флориде, собеседники оценивают как минимальные. Тему официально пока не комментируют, поэтому собеседники издания попросили об анонимности.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать ситуацию.

Си Цзиньпин собирает глав государств АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. Россияне уже рассуждают о вероятности беспрецедентной трехсторонней встречи руководителей трех величайших ядерных государств мира на полях мероприятия.

Помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков в начале сентября заявил, что Путин и Си обсуждали эту идею во время переговоров на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. Он добавил, что реализация замысла будет зависеть от решения Трампа по поводу визита на АТЭС.

Поездки Путина за границу ограничены из-за действия санкций и ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в 2023 году по делу о незаконной депортации украинских детей. Но это не помешало ему в 2024 году посетить Монголию, которая тоже является страной-участницей Римского устава.

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины Путин путешествовал в Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Северную Корею, Вьетнам и бывшие советские республики. Кроме того, он побывал в США — на Аляске.

Девять лет назад Трамп и Путин коротко пообщались на полях АТЭС во Вьетнаме, однако полноценные двусторонние переговоры тогда не были проведены.

Пока российский диктатор преимущественно избегает многосторонних площадок, где возникает риск противостояния с западными союзниками Украины, а также с представителями Канады, Японии, Южной Кореи и Австралии.

Появление Путина на АТЭС добавит хлопот китайским организаторам, но для самого диктатора это может стать самым масштабным публичным выходом на международную арену с 2022 года.

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Источники сообщают, что Москва не рассчитывает на прогресс в переговорах по войне с Украиной на саммите G20. Также в Кремле разочарованы спецпосланниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Кроме того, один из рисков, из-за которых Путин может не посетить саммит в США, — это возможное появление там Владимира Зеленского.

Путин намекает на подготовку войны с НАТО

Напомним, гражданские медицинские учреждения на северо-западе России обязаны подготовить от 16 до 20 тысяч дополнительных коек для военнослужащих. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на Telegram-канал «Воля» и анонимные источники в Минобороны РФ.

Официально причины решения не разглашаются, но в Германии такие действия расценивают как возможную эскалацию. Политик ХДС Родерих Кизеветтер предположил три вероятных сценария: сокрытие больших потерь российской армии в Украине, подготовка к скоординированной эскалации против отдельных государств НАТО или попытка Москвы продемонстрировать готовность к масштабным действиям по дестабилизации Запада и ослаблению поддержки Украины.

Эксперт по безопасности Нико Ланге подчеркнул, что расширение медицинской инфраструктуры является частью развития военных структур вдоль западной границы РФ. По его мнению, Владимир Путин стремится создать «другую Европу» и готов применять силу против европейских стран, что подтверждается глушением GPS, нарушениями воздушного пространства и агрессивным поведением стран Балтии и Польши, где важную роль играет Калининград.

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