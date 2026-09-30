Не викидайте старі джинси: 7 незвичайних речей, які можна з них зробити (фото)

Друге життя джинсів. Фото: poradu.pp.ua

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Старі джинси часто лежать у шафі роками: носити їх уже не хочеться, а викинути шкода. І дарма, адже денім — одна з найміцніших тканин, тому навіть зношені штани можна використати для речей, які ще довго служитимуть у побуті.

Зі старих джинсів роблять не лише сумки, подушки чи фартухи. Є значно цікавіші варіанти — від нової оббивки для стільця до настінного органайзера чи декоративного кашпо.

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Перетягнути стілець або крісло

Одна з найефектніших ідей — використати старі джинси як оббивну тканину.

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Денім міцний і добре витримує навантаження, тому підходить для сидіння стільця, пуфа або невеликого крісла. Якщо є кілька пар різних відтінків, їх можна зшити у великий клаптевий шматок. Особливо цікаво виглядають кишені, заводські шви, потертості та етикетки — їх можна залишити як декоративні елементи.

Для простого кухонного стільця достатньо зняти сидіння, видалити стару тканину, вирізати денім із запасом і закріпити його меблевим степлером зі зворотного боку.

Як використати старі джинси

Зробити настінний органайзер із кишень

Задні кишені — одна з найкорисніших частин старих джинсів. Їх можна відпороти або вирізати разом із невеликим запасом тканини, а потім пришити до щільної основи.

Вийде настінний органайзер для ручок, ножиць, пензлів, блокнотів, ключів та інших дрібниць. У дитячій у таких кишенях можна зберігати канцелярію, у майстерні — інструменти, а біля робочого столу — зарядні пристрої та кабелі.

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Що зробити зі старих джинсів

Пошити кашпо або м’який кошик

Штанини можна перетворити на невеликі текстильні ємності для зберігання.

Для цього нижню частину штанини відрізають на потрібній висоті, зашивають дно, а верхній край відвертають назовні. Всередину за бажанням додають підкладку.

Такі кошики підходять для клубків ниток, косметики, канцтоварів або дрібних дитячих речей. А якщо вставити всередину непромокальну ємність, їх можна використовувати як декоративні чохли для квіткових горщиків.

Кашпо для квітів

Зробити чохол для пляшки

Ще одна проста ідея — чохол для пляшки вина або іншого напою.

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Для цього особливо зручна нижня частина вузької штанини, вона вже має потрібну витягнуту форму. Достатньо відрізати шматок потрібної довжини, зашити низ, а зверху додати ручки або стрічку.

Такий чохол можна використати і як упаковку для подарункової пляшки.

Зробити килимок зі смужок деніму

Якщо назбиралося кілька пар джинсів, з них можна зробити міцний килимок.

Найпростіший варіант — нарізати тканину на приблизно однакові квадрати й зшити їх у полотно. Інший спосіб — нарізати довгі смужки та сплести або скрутити їх.

Особливо цікаво виглядає поєднання світлого, синього й темно-синього деніму. У добірках повторного використання джинсів килимки рекомендують робити навіть із грубих швів, які важко застосувати в інших виробах.

Килимок з джинсів

Перетворити старі джинси на картину

Якщо тканина має цікаву потертість, вишивку, кишені або незвичайний декор, її можна використати для настінного панно.

Простіший варіант — вирізати кілька шматків деніму різного кольору та скласти з них абстрактну композицію або геометричний візерунок.

Декор з джинсів

Зробити підставки під гаряче з товстих швів

Навіть після того, як основну тканину вже використали, не обов’язково викидати грубі бокові шви джинсів.

Їх можна відрізати довгими смужками, скрутити по спіралі та щільно зшити між собою. У результаті виходять круглі підставки під чашки або гарячий посуд.

Ця ідея особливо практична, бо дозволяє використати саме ті частини джинсів, які зазвичай залишаються після інших виробів. Такий спосіб прямо згадується у добірці з 25 варіантами повторного використання деніму. Як зробити

Старі джинси можна використати майже повністю: великі шматки тканини підуть на оббивку чи килимок, штанини — на кошики та чохли, кишені — на органайзери, а грубі шви — на невеликі побутові речі. Тому навіть сильно зношену пару не обов’язково одразу викидати — часто придатними залишаються окремі частини тканини.

Підставка з джинсів

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