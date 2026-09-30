Де ховаються змії восени: які місця на ділянці вони обирають перед холодами

Де ховаються змії

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Восени змії ще можуть залишатися активними, але зі зниженням температури починають шукати захищені місця для зимівлі. В Україні вони найактивніші з квітня до жовтня, причому один із помітних періодів зустрічей припадає саме на вересень, стверджують експерти.

Що відбувається зі зміями взимку

На зиму змії переходять у стан зимового спокою, у холодний період плазуни перестають бути активними, а з потеплінням знову виходять зі схованок.

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Для зимівлі вони шукають місця, захищені від сильного промерзання. Серед таких схованок фахівці називають нори гризунів, простір під пнями, тріщини у ґрунті та навіть підвали. Навесні, коли температура стабільно піднімається приблизно вище +10…+12 °C, плазуни виходять із зимових укриттів.

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Де ховаються змії

Дровітні, дошки та будівельні матеріали

Змії охоче ховаються там, де є темні вузькі порожнини і мало людей. Такими місцями можуть стати складені дрова, дошки, цегла, шифер та інші матеріали, які довго лежать нерухомо. Змій можна зустріти біля звалищ будівельних матеріалів.

Тому восени, коли дрова переносять ближче до будинку, не варто без огляду просовувати руки між полінами або піднімати нижні дошки.

Старі пні та нори

Старі пні є одним із типових місць, де можуть ховатися змії.

Ще важливіші для зимівлі нори гризунів. Саме їх разом із тріщинами у ґрунті фахівці називають серед місць, де змії переживають холодний період.

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Тому перед викорчовуванням старого пня або розчищенням нори восени краще спочатку перевірити ділянку інструментом.

Під камінням і поваленими деревами

Під великим камінням, колодами та поваленими стовбурами утворюються захищені порожнини, де плазун може перечекати холод або сховатися протягом дня.

У теплий осінній день вони водночас можуть виповзати на відкриту поверхню, щоб прогрітися на сонці.

Компост і купи листя

Схованкою може стати й занедбаний компостер або велика купа органічних решток.

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Тому восени краще не залишати біля будинку великі купи листя, трави чи гілок на тривалий час.

Висока трава та чагарники

До стійкого похолодання змії можуть продовжувати користуватися звичайними літніми схованками.

Фахівці серед місць, де часто трапляються плазуни, називають густу траву, чагарники, каміння та копиці сіна.

Тому перед зимою варто скосити високу траву біля будинку, сараю, дровітні та паркану.

Підвали

Ще одне потенційне місце зимівлі — підвал.

Тому перед холодами варто перевірити великі щілини біля фундаменту, отвори в підвалі та інші місця, через які плазун може потрапити всередину.

Чому змію можна побачити навіть восени

Похолодання не означає, що всі змії одночасно зникають у зимових схованках.

Вони залишаються активними до пізньої осені, а в сонячну погоду можуть виповзати на пеньки, стежки та відкриті ділянки, щоб прогрітися. Саме тому у вересні або навіть пізніше зустріч зі змією на дачі цілком можлива.

Як безпечно прибирати ділянку

Найбільший ризик виникає, коли людина не бачить плазуна й випадково турбує його у схованці.

Фахівці радять перед тим, як сісти на колоду чи камінь, зайти у високу траву або підняти хмиз, спочатку постукати палицею. Це дає змії можливість відповзти.

Якщо змію вже побачили, не потрібно наближатися, намагатися відігнати або вбити її. Варто зупинитися і дочекатися, поки вона сама залишить місце.

Восени особливо уважно потрібно перевіряти дрова, старі дошки, пні, нори, каміння, компост, купи листя, високу траву та підвали.

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