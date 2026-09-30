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Невістка Софії Ротару показала небачені фото співачки в молодості та публічно звернулася до неї
30 вересня усі жінки з іменем Софія святкують День ангела. Тож у родині зірки подвійне свято.
Невістка співачки Софії Ротару — Світлана — публічно звернулася до свекрухи з нагоди особливого свята.
Так, за старим юліанським стилем 30 вересня святкують День ангела жінки з іменами Софія, Віра, Надія, Любов та Ірина. Тож Світлана в Instagram вирішила привітати найрідніших з їхнім святом. Тим паче свято вийшло подвійним.
Зокрема, спершу звернулася до Софії Михайлівни з вітаннями. Щоправда, зробила це російською мовою. Водночас Світлана показала архівні фото співачки. На одній зі світлин артистка постає ще зовсім юною у національному вбранні, а на іншій — на піку популярності у віночку.
«З іменинами, Софіє Ротару. Віра, Надія, Любов і матір їхня Софія», — написала Світлана.
Водночас невістка Ротару звернулася і до своєї доньки, яка також носить ім’я Софія. Світлана показала фото моделі й побажала їй, аби «Свята Софія берегла» її.
До слова, ймовірно частина родини Софії Ротару проживає за кордоном. Як от нещодавно Світлана з донькою Сонею проводили час у Європі. Щодо проживання самої Софії Ротару під час війни ходять різні чутки. Так, поки одні пліткують про життя співачки в Італії, сестра Ауріка стверджує, що сестра зараз перебуває під Києвом.