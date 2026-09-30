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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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282
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1 хв

Невістка Софії Ротару показала небачені фото співачки в молодості та публічно звернулася до неї

30 вересня усі жінки з іменем Софія святкують День ангела. Тож у родині зірки подвійне свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Софія Ротару з невісткою та онукою

Софія Ротару з невісткою та онукою / © instagram.com/svetika

Невістка співачки Софії Ротару — Світлана — публічно звернулася до свекрухи з нагоди особливого свята.

Так, за старим юліанським стилем 30 вересня святкують День ангела жінки з іменами Софія, Віра, Надія, Любов та Ірина. Тож Світлана в Instagram вирішила привітати найрідніших з їхнім святом. Тим паче свято вийшло подвійним.

Зокрема, спершу звернулася до Софії Михайлівни з вітаннями. Щоправда, зробила це російською мовою. Водночас Світлана показала архівні фото співачки. На одній зі світлин артистка постає ще зовсім юною у національному вбранні, а на іншій — на піку популярності у віночку.

Софія Ротару на архівному фото / © instagram.com/svetika

Софія Ротару на архівному фото / © instagram.com/svetika

Софія Ротару на архівному фото / © instagram.com/svetika

Софія Ротару на архівному фото / © instagram.com/svetika

«З іменинами, Софіє Ротару. Віра, Надія, Любов і матір їхня Софія», — написала Світлана.

Водночас невістка Ротару звернулася і до своєї доньки, яка також носить ім’я Софія. Світлана показала фото моделі й побажала їй, аби «Свята Софія берегла» її.

Соня Євдокименко / © instagram.com/svetika

Соня Євдокименко / © instagram.com/svetika

До слова, ймовірно частина родини Софії Ротару проживає за кордоном. Як от нещодавно Світлана з донькою Сонею проводили час у Європі. Щодо проживання самої Софії Ротару під час війни ходять різні чутки. Так, поки одні пліткують про життя співачки в Італії, сестра Ауріка стверджує, що сестра зараз перебуває під Києвом.

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