Дружина Шевченка емоційно звернулась до нього у його 50-річччя і показала, яким він був у молодості

Андрій Шевченко з дружиною / © instagram.com/kristenpazik

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Дружина президента Української асоціації футболу та колишнього футболіста Андрія Шевченка емоційно звернулась до нього з нагоди його 50-річчя.

Так, 29 вересня спортсмен відсвяткував день народження. Ба більше, в Андрія Шевченка ще й був ювілей — йому виповнилось 50 років. З нагоди особливої дати обраниця колишнього футболіста — американська модель Крістен Пазік — присвятила чоловіку емоційний допис в Instagram.

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Дружина спортсмена опублікувала його фото. На знімку Андрій Шевченко був зображений молодим, а позаду нього виднілась цифра 50. До слова, світлину Крістен Пазік згенерувала за допомогою штучного інтелекту.

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Андрій Шевченко / © instagram.com/kristenpazik

Також обраниця колишнього футболіста адресувала йому ніжні слова. Вона подякувала за безумовну любов та відданість. За словами Крістен Пазік, родина неабияк захоплюється Андрієм Шевченком та пишається тим, яким він є. Модель побажала чоловікові нових мрій, пригод і незабутніх моментів попереду.

«50 років навколо сонця. Твоя енергія, пристрасть і наполегливість торкнулися серць стількох людей. Дякуємо за твою незламну відданість справі та безумовну любов. Ми всі такі щасливі, що ти в нас є. Ми захоплюємося всім, чого ти досяг, але ще більше пишаємося тим, якою ти є людиною. Нехай наступний розділ життя принесе нові мрії, прекрасні пригоди та ще багато незабутніх моментів разом. З днем народження!» — звернулась до чоловіка модель.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич святкувала день народження. Чоловік артистки Валентин Томусяк ніжно вітав її зі святом та хизувався їхнім особливим святкуванням в Одесі.

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