19 400 грн від держави: хто із українців може отримати і коли чекати виплату (перелік)

Виплати

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Українцям, які вже подали заяву на одноразову допомогу 19 400 гривень за програмою «Зимова підтримка», не потрібно повторно звертатися до Пенсійного фонду чи ЦНАПу, щоб дізнатися результат. Після розгляду заяви ПФУ повідомить людину про призначення допомоги або відмову у спосіб, який вона вказала під час звернення.

Як довго розглядають заяву, хто може отримати цю виплату і як виплачуватимуть — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Якщо спосіб отримання повідомлення в заяві не зазначили, інформацію надішлють письмово або вона з’явиться в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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Скільки часу розглядають заяву

Рішення за заявою ухвалюють після перевірки даних та документів. Згідно з інформаційною карткою послуги, процедура може тривати до 30 календарних днів від дня подання заяви.

Якщо документи подавали через ЦНАП, ПФУ додатково повідомляє цей центр про ухвалене рішення протягом трьох робочих днів. Тож заявнику не потрібно повторно приходити до ЦНАПу лише для того, щоб дізнатися результат.

Що робити, якщо в заяві знайшли помилку

Якщо під час перевірки виявлять неточності в даних, які перешкоджають призначенню допомоги, ПФУ має повідомити про необхідність їх виправити.

На уточнення інформації та подання підтверджувальних документів передбачено строк до 4 листопада 2026 року. Про необхідність виправлення даних заявника мають поінформувати протягом трьох робочих днів від моменту виявлення помилки.

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Водночас заяви на саму виплату приймають до 30 жовтня 2026 року.

Хто може отримати 19 400 гривень

«Зимова підтримка» передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах. Програмою планують охопити понад 380 тисяч домогосподарств, у яких проживає близько мільйона людей.

Серед потенційних отримувачів — зокрема:

люди з інвалідністю та родини, у складі яких є діти з інвалідністю;

одержувачі житлових субсидій;

внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу на проживання;

багатодітні сім’ї;

одинокі матері та батьки, які відповідають визначеним умовам;

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

сім’ї патронатних вихователів;

одинокі непрацездатні люди пенсійного віку та інші визначені програмою категорії.

Важливо: 19 400 гривень виплачують на одне домогосподарство, а не кожному його члену. Тобто, якщо в одній сім’ї кілька людей мають право на допомогу, це не означає, що кожен отримає окремо по 19 400 гривень.

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Де можна подати заяву

Онлайн оформити цю допомогу не можна. Заяви приймають офлайн через сервісні центри ПФУ, ЦНАПи або уповноважених представників органів місцевого самоврядування — залежно від конкретної громади.

Кінцевий термін подання заяв — 30 жовтня 2026 року.

Як виплачуватимуть гроші

Для частини отримувачів виплату здійснюватиме Пенсійний фонд — на вказаний у заяві банківський рахунок або готівкою через поштове відділення.

Виплати за рахунок міжнародних та національних гуманітарних організацій здійснюватимуться окремим механізмом — зокрема шляхом переказу на банківський рахунок або через міжнародну платіжну систему.

Загалом програмою передбачена однакова сума — 19 400 гривень на домогосподарство. Кошти для виплат уже зарезервовані.

Що зміниться в Україні від 1 жовтня 2026 року — що відомо

Нагадаємо, для більшості українців ціни на електроенергію та газ залишаться незмінними від 1 жовтня. Для побутових споживачів ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год, за світло — 7,96 грн за кубометр газу з ПДВ.

Також у жовтні зростуть ціни на деякі продукти. Можуть продовжити дорожчати яйця, молочні продукти, м’ясо та хліб. За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, яйця й молочна продукція восени можуть додати 10–15%, м’ясо — до 10%, а хліб — приблизно 1,5–2% щомісяця.

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