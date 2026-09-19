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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Субсидії в Україні: що змінилося 2026 року

В Україні від осені діють дві важливі зміни у правилах призначення та перерахунку субсидій для малозабезпечених родин.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Субсидія в Україні

Субсидія в Україні

В Україні від осені діють дві важливі зміни у правилах призначення та перерахунку субсидій для малозабезпечених родин.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, який від 2022 року опікується субсидіями, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Перша зміна стосується нових правил моніторингу доходів. Тепер ПФУ не просто перевіряє доходи двічі на рік під час зміни сезонів, а проводить внутрішньосезонний автоматичний моніторинг у березні та серпні.

Якщо доходи родини зросли або зменшилися на 50% і більше, ПФУ через цифрові реєстри бачить, що середньомісячний дохід сім’ї змінився більш ніж наполовину порівняно з базовим періодом.

У такому разі програма самостійно, без участі людини, перераховує субсидію посеред сезону. Якщо родина збідніла, суму субсидії на картку автоматично збільшують. Якщо суттєво розбагатіла — субсидію зменшують або скасовують.

Якщо доходи знизилися менше ніж на 50%, наприклад на 30% або 49%, автоматичного перерахування не буде. Як роз’яснили на гарячій лінії ПФУ, потрібно особисто або онлайн через портал ПФУ чи «Дію» подати нову заяву, додавши документи про зменшення заробітку — довідку з роботи про зарплату, витяг про закриття ФОП тощо. У такому разі ПФУ зобов’язаний провести індивідуальний перерахунок за актуальними доходами.

Друга зміна стосується соціальних стандартів. Після дворічного заморожування уряд заклав у Держбюджет-2026 нові показники: загальний прожитковий мінімум зріс із 2920 до 3209 грн.

Для отримувачів субсидій це означає зниження обов’язкового відсотка платежу для родин, оскільки прожитковий мінімум перебуває у знаменнику формули для розрахунку субсидій.

Таким чином, за однакових доходів у 2026 році субсидіант заплатить за комунальні послуги трохи менше власних грошей, а держава покриє більшу частину платіжки.

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