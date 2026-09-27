У Франції спалахнув скандал через слова кандидата у президенти про Україну

Жан-Люк Меланшон / © Reuters

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Лідер французької ліворадикальної партії «Нескорена Франція» (LFI) Жан-Люк Меланшон, який планує балотуватися на президентських виборах 2027 року, опинився в центрі критики через свої заяви щодо російсько-української війни.

Про це пише французьке видання Le Monde.

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Під час передвиборчої пресконференції 23 вересня Меланшон заявив, що посилення «загрози з боку Росії» може бути пов’язане з українськими ударами по цілях у глибині російської території. Водночас політик наголосив, що не виправдовує дії Росії та не прагне уникати протистояння з нею.

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Ці висловлювання спричинили різку реакцію серед французьких політиків, зокрема представників лівого політичного табору.

Кандидатка від «зелених» Марін Тондельє наголосила, що Україна є демократією, яка зазнала російської агресії ще 2014 року. На її думку, ототожнювати агресора та жертву неприпустимо.

Центристський кандидат Рафаель Глюксман також виступив із критикою позиції Меланшона.

«Мир — це не підкорення тирану, який починає війни».

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Автор матеріалу зазначає, що висловлювання Меланшона фактично наближають його позицію до риторики кандидатів, чиї заяви щодо війни в Україні найбільше перегукуються з позиціями Кремля.

У цьому контексті Le Monde також згадує кандидата від Комуністичної партії Фаб’єна Русселя. Водночас видання звертає увагу, що навіть представниця ультраправих сил Марін Ле Пен нещодавно різко розкритикувала Москву, звинувативши Кремль в ескалації.

Уже 24 вересня під час дебатів Меланшон спробував пом’якшити негативну реакцію на свої попередні слова. Він заявив, що навмисно спровокував співрозмовників, аби привернути увагу до обговорення цієї теми.

Водночас політик не відмовився від своєї позиції. При цьому він висловив підтримку виведенню російських військ із території України.

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Меланшон також запропонував поетапну стратегію деескалації, яка, зокрема, передбачає заборону далекобійних ударів.

«Не можна змусити росіян втратити обличчя, але не можна змусити й українців втратити обличчя», — заявив він.

Як пише Le Monde, таким чином політик фактично знову поставив Росію та Україну в однакове становище в контексті необхідності уникати подальшої ескалації.

25 вересня представникам LFI довелося публічно пояснювати позицію свого лідера.

Депутатка Клеманс Гетте нагадала, що партія від самого початку засуджувала російську агресію проти України. Водночас, за її словами, в LFI вважають, що удари по Москві не сприяють деескалації.

Le Monde зазначає, що ситуація довкола заяв Меланшона порушує питання про те, якою може бути його політика щодо України у разі приходу до влади після президентських виборів наступного року.

6 вересня глава фракції LFI у Національних зборах Франції Матильда Пано заявила, що партія продовжуватиме підтримувати українців до завершення російської агресії.

Водночас у листопаді 2022 року депутати LFI утрималися під час голосування за резолюцію на підтримку України. А в березні 2024 року партія виступила проти укладення безпекової угоди з Україною.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції від ультралівої партії «Франція нескорена» Жан-Люк Меланшон заявив про нібито підготовку Сполучених Штатів Америки до війни з Китаєм.

Ми раніше інформували, що кандидатка в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що її прагнення вивести країну з інтегрованого командування НАТО залишається чинним, але після закінчення війни в Україні.

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