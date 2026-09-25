«Це може статися»: Макрон прокоментував інформацію про попередження ЦРУ щодо атаки РФ на Францію

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заперечив інформацію про те, що ЦРУ США попереджало Францію про можливу атаку російських дронів.

Про це він заявив у телевізійному інтерв’ю, повідомляє RTL.

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Макрона запитали про публікацію El Mundo, у якій йшлося про нібито попередження ЦРУ щодо можливих атак російських безпілотників, зокрема по території Франції.

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Французький президент заперечив, що французька сторона отримувала від американського розвідувального відомства таку інформацію.

«Цю інформацію ми можемо спростувати. ЦРУ не повідомляло французьким службам про таку атаку», — відповів Макрон.

Водночас він наголосив, що загальна ситуація у Європі залишається напруженою.

«Ситуація стає дедалі напруженішою, і це викликає занепокоєння», — додав французький лідер.

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Макрон також згадав про спробу атаки безпілотником в аеропорту німецького Лейпцига. За його словами, Франція поки не стикалася з подібними атаками, однак не виключено, що така ситуація може виникнути.

«Саме тому існує реальна загроза. Росія посилює ворожі, а іноді й злочинні дії щодо європейських країн», — заявив президент Франції.

Раніше повідомлялося, що видання El Mundo оприлюднило інформацію про те, що Росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор’я.

Ми раніше інформували, що пізніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував інформацію іспанського видання El Mundo про можливі російські атаки безпілотниками на Італію, Іспанію та Францію.

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