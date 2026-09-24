Біля Нотр-Даму знайшли загадкову стіну: вона може переписати історію Парижа

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Археологи зробили незвичайну знахідку неподалік собору Нотр-Дам у Парижі. Під час розкопок вони натрапили на обвуглені залишки стародавньої стіни, яка може виявитися одним із перших матеріальних свідчень існування галльської Лютеції.

Про відкриття повідомляє The Independent із посиланням на Міністерство культури Франції.

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У відомстві знахідку вже назвали «значним археологічним проривом», однак наголошують, що її точне датування та призначення ще належить остаточно встановити.

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Рештки споруди виявили у внутрішньому дворі паризької лікарні Hôtel-Dieu, де проводять реконструкцію. Археологи розраховували знайти там сліди давніх доріг, житлової забудови або об’єктів Середньовіччя, однак натомість відкрили близько 20 метрів масивної стіни з каменю та дерева.

Її конструкція з великих кам’яних блоків і перехрещених дерев’яних балок характерна для галльських укріплень. Попереднє датування деревини вказує на широкий період між 200 та 10 роками до нашої ери.

Поруч зі стіною археологи також знайшли рештки дерев’яної споруди, знищеної вогнем, а біля її підніжжя — галльський наконечник списа. Ще однією важливою знахідкою стала штучно створена платформа завтовшки близько двох метрів із піску та гравію. На думку дослідників, усе це може свідчити про існування на цьому місці великого укріплення.

Біля Нотр-Даму знайшли загадкову стіну. Фото: Анастасії Шоке — DRAC Île-de-France

Історичні джерела пов’язують Лютецію з галльським плем’ям парисіїв. Поселення згадував Юлій Цезар, описуючи події Галльської війни. За давніми свідченнями, 52 року до нашої ери галли спалили своє місто, щоб воно не дісталося римському війську. Водночас переконливих археологічних доказів розташування доримської Лютеції в самому Парижі досі бракувало.

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Саме тому нове відкриття може допомогти розв’язати давню суперечку щодо місця розташування поселення. Раніше серед можливих варіантів називали, зокрема, сучасний Нантер на захід від Парижа.

За словами регіонального куратора археології Стефана Дешама, знахідка фактично «заповнює археологічний вакуум». Французька міністерка культури Катрін Пегар своєю чергою заявила, що йдеться, можливо, про один із найважливіших об’єктів, коли-небудь знайдених для розуміння галльської Лютеції.

Водночас зберегти стіну на її нинішньому місці не вдасться. Через пожежу конструкція стала надзвичайно крихкою, а її розташування на значній глибині ускладнює збереження в межах запланованої реконструкції. Дослідники планують детально вивчити рештки та зробити зліпок, щоб у майбутньому відтворити частину укріплення з використанням оригінального каміння.

Нагадаємо, раніше випадкова знахідка на полі неподалік Кельна перетворилася на один із найбільших скарбів римських срібних монет, знайдених у Німеччині.

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