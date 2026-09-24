Астероїд Бенну прямує до Землі: потужність удару можна порівняти з 22 атомними бомбами

Астероїд / © Associated Press

Реклама

Астероїд Бенну, відомий як «астероїд апокаліпсису», може зіткнутися із Землею, попереджають експерти NASA.

Про це пише видання Stars Insider.

Реклама

Астероїд Бенну викликає величезний інтерес у наукової спільноти через потенційну загрозу зіткнення із Землею. За даними експертів, існує ймовірність удару 24 вересня 2182 року, що вже привернула увагу NASA, яка робить активні кроки з моніторингу та запобігання катастрофі.

Реклама

Обчислений ризик

Бенну наближається до Землі кожні шість років, що дає вченим унікальну можливість його вивчення. В рамках цієї роботи NASA відправила місію OSIRIS-REx, яка зібрала зразки астероїда для детального аналізу. Ці дані відіграють ключову роль у розробці стратегій зміни траєкторії Бенну або мінімізації його впливу, якщо зіткнення стане неминучим.

Руйнівний потенціал астероїда

Якщо Бенну зіткнеться із Землею, вивільнена енергія буде еквівалентна 22 атомним бомбам, що призведе до катастрофічних наслідків. Такий удар може зруйнувати величезні території, тому зусилля щодо запобігання подібним подіям є вкрай важливими.

Незважаючи на те, що можливе зіткнення відбудеться нескоро, ігнорування цієї загрози може призвести до незворотних наслідків людства.

Що відомо про астероїд

Бенну — навколоземний астероїд радіусом близько 262 м, що входить до групи Аполлона.

Реклама

Астероїд 101955 Бенну був відкритий 11 вересня 1999 року в рамках проєкту з пошуку астероїдів LINEAR в обсерваторії Сокорро. Він має сфероїдну форму, яка нагадує дзиґу. Вісь його обертання нахилена на 178° відносно орбіти астероїда, а саме обертання є ретроградним, тобто напрямок його обертання протилежний напрямку обертання його орбіти навколо Сонця.

Нагадаємо, дослідники виявили реальний метод застосування ядерної зброї для боротьби з астероїдом, здатним знищити міста. Моделювання 160-метрового космічного об’єкта продемонструвало сценарій, який спростовує традиційні уявлення про Армагеддон.

Новини партнерів

Новини партнерів