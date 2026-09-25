Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід протистояти спокусам

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Варто скористатися сприятливими обставинами, щоб виконати завдання, яке досі здавалося непосильним. Але в цей час людину також охоплюють численні спокуси, яким дуже важко протистояти.

Сьогодні, 25 вересня, спокуси можуть охоплювати представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них дуже важливо їм протистояти.

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Телець

Тельці, які понад усі інші земні спокуси цінують смачну їжу у вишуканій обстановці, що, на їхню думку, є головним показником життєвого успіху, сьогодні муситимуть знайти в собі сили й залишитися вдома — зрештою, вдома теж можна приготувати щось смачне.

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Близнюки

Близнюкам, які піклуються про свій зовнішній вигляд, важко встояти перед спокусою поповнити свій гардероб. Не стане винятком і сьогоднішній день — представники цього знака напевно знайдуть на полицях магазину щось, без чого їм ніяк не обійтися, але витрати при цьому виявляться непомірними.

Лев

Левам, які впевнені у своїй привабливості, сьогодні слід спуститися з небес на землю. Навіть якщо у них є вагомий привід для задоволення собою, не варто злітати надто високо — їм не завадить помітити, що оточуючі можуть у багатьох аспектах перевершувати їх самих.

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