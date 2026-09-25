Астрологічний прогноз на 25 вересня

Змія / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: слід утриматисявід важливих починань та прийняття серйозних рішень — вони не принесуть удачі та успіху.

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Символ дня: Змія.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: агат , гагат, моріон.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: під час прийому ліків, призначених лікарем, важливо точно дотримуватися дозування, ні в якому разі не перевищуючи його.

Харчування протягом дня: через ризик харчових отруєнь слід звертати увагу на термін придатності та якість продуктів, що вживаються в їжу.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

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Сьогоднішні дачні справи: урожай,зібраний сьогодні, бажано одразу ж спожити, інакше він швидко втратить значну частину корисних речовин, що містяться в ньому.

Магія та містика дня: зараз сприятливийчас для читання езотеричної літератури — у ній вдасться знайти відповідь на важливе питання.

Денні сни: у снах цієї ночі часто міститься підказка щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася у професійному чи особистому житті.

Табу дня: слід уникнути ризику — велика ймовірність нічого не здобути, але при цьому багато втратити.

Цитата дня: «Бути собою — це жити своїми бажаннями, а не чужими очікуваннями» (Оскар Уайльд)

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