Росія накопичує сили біля Гуляйполя для удару на Запоріжжя: у ЗСУ розповіли подробиці

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські війська намагаються використати Гуляйполе як основу для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ у Facebook.

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За словами українських десантників, особливості міської забудови створюють для російських військ можливості для прихованого розміщення значної кількості особового складу та облаштування розгалуженої системи командних пунктів.

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«Міська забудова дозволяє противнику накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління, встановлювати артилерійські позиції та точки злету пілотів», — йдеться у повідомленні.

Наявна інфраструктура, наголошують у ДШВ, дає окупантам змогу більш непомітно готувати та реалізовувати свої військові плани.

Для зниження наступального потенціалу російської армії 7-й корпус ДШВ спільно із 44 окремою артилерійською бригадою підготували та завдали серію ударів по позиціях противника.

Під вогонь українських артилеристів потрапили самохідні артилерійські установки, гаубиці, інші артилерійські системи, жива сила російських військ, а також рідкісні зразки бронетехніки.

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«Серед знищеної техніки — танк Т-55. Це — середній танк для дій в умовах застосування ядерної зброї, прийнятий на озброєння радянської армії у 1950-х роках», — звітують у 7-му корпусі.

Раніше повідомлялося, що російські військові на фронті продовжують проникати до Добропілля Донецької області.

Ми раніше інформували, що Сили оборони прорвалися вперед у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, зриваючи наступальні операції ворога.

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