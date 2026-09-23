Зеленський назвав цифри: скільки окуповано і скільки звільнили ЗСУ 2026 року

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Від початку 2026 року російські війська окупували близько 890 кв. км української території. Водночас Сили оборони України за цей же період змогли деокупувати 800 кв. км.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal.

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За словами глави держави, якщо порівняти ці показники, сумарне просування російських військ становить приблизно 90–100 кв. км.

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Зеленський наголосив, що це значно менше за показники попередніх років. За його словами, тоді Росія могла окуповувати по 3000–4000 кв. км української території протягом року.

«Зараз для російської армії на полі бою майже все стоїть на місці», — зазначив президент.

Він також заявив, що від початку року російська армія втратила близько 260–270 тисяч військовослужбовців, попри мінімальні територіальні здобутки.

Водночас Зеленський зазначив, що для російського керівництва значні людські втрати не обов’язково означають поразку.

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«Ситуація на полі бою несприятлива для Путіна. Він не перемагає, але й не програє, бо для нього людські втрати не означають поразки», — сказав глава держави.

Нагадаємо, Сили оборони України повернули контроль над територією поблизу села Западне Дворічанської громади Харківської області, про що повідомляв DeepState згідно із оновленими даними мапи бойових дій станом на 22 вересня.

Раніше у Криму на аеродромі в Саках українські військові уразили російський літак Су-24.

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