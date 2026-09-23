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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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562
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Відома українська акторка пожалілась на складні пологи за кордоном: "Найважчі 42 години мого життя"

Міла Сивацька вперше прокоментувала свої пологи. Артистці це далось нелегко, але водночас вона неабияк щаслива.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Міла Сивацька

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Відома українська акторка Міла Сивацька, яка нещодавно вперше стала мамою, пожалілась на складні пологи.

Знаменитість народила первістку. На світ з’явилась донька артистки. Міла Сивацька народжувала за кордоном, куди вона виїхала восени 2024 року. У своєму Instagram акторка вперше прокоментувала народження доньки.

Знаменитість зізналась, що пологи в неї були нелегкими. Вони тривали протягом 42 годин. Акторка називає цей період найважчим в її житті, але водночас вона неабияк щаслива, що на світ з’явилась її донечка. Також Міла Сивацька вдячна чоловіку, що він весь час був поруч із нею та підтримував її.

Міла Сивацька з донькою / © instagram.com/mila_sivatskaya

Міла Сивацька з донькою / © instagram.com/mila_sivatskaya

«Найважчі й водночас найпрекрасніші 42 години мого життя. Досі не можу повірити, що ти нарешті з нами. Дякую чоловікові за те, що був поруч протягом усього цього часу! І величезне спасибі всім за привітання!» — поділилась знаменитість.

Міла Сивацька з донькою / © instagram.com/mila_sivatskaya

Міла Сивацька з донькою / © instagram.com/mila_sivatskaya

Нагадаємо, нещодавно Міла Сивацька вперше повністю показала обличчя новонародженої донечки. Також знаменитість вже розсекретила, як назвала дівчинку.

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