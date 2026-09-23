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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
4 хв

Дар’я Трегубова здивувала, скільки грошей регулярно витрачає на одяг і що ніколи не вдягне

Акторка назвала найдорожчі речі у гардеробі та зізналася у любові до українських брендів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Українська акторка та телеведуча Дар’я Трегубова розповіла про свій стиль, любов до українських брендів, шопінг і найдорожчі речі у власному гардеробі.

Для 46-річної знаменитості мода — це передусім можливість змінюватися. Через акторську професію їй регулярно доводиться приміряти нові образи. Робота телеведучої також передбачає чимало вечірніх виходів. Водночас у звичайному житті Трегубова без проблем обирає джинси та сорочку. Свій стиль вона описує трьома словами — свобода, енергія та вайб. Саме ця здатність легко переходити від елегантності до кежуалу, за словами зірки, і вирізняє її гардероб.

«Мені дуже часто доводиться перевтілюватися через роботу акторки, і дуже часто носити вечірні вбрання через роботу ведучої. Тому я однаково розкішно почуваюся у вечірній сукні і в улюблених джинсах та білій сорочці», — сказала Трегубова ТаблоID.

Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Окреме місце у гардеробі акторки посідають речі українського виробництва. Вона зізналася, що за останні кілька років настільки полюбила локальні марки, що вже фактично вважає себе їхньою амбасадоркою. У шафі знаменитості є все — від білизни до сумок та окулярів. Серед бази вона особливо цінує джинси, сорочки та одяг із натуральних тканин, а стримані силуети доповнює принтами, написами, малюнками чи прикрасами.

«У мене в гардеробі є безліч речей наших прекрасних брендів — від білизни до сумок і окулярів», — зізналася вона.

Говорячи про витрати на моду, Трегубова наголосила, що нині не бачить сенсу витрачати величезні суми на одяг та аксесуари. Натомість вона закликає звертати увагу на українських виробників і підтримувати їхню роботу. Сама акторка вже давно віддає перевагу онлайн-шопінгу, а до звичайних магазинів вирушає переважно тоді, коли потрібно приміряти речі для майбутньої ролі.

«Недоречно витрачати статки на одяг та аксесуари, коли війна в країні. Треба зараз підтримувати свої бренди, які і так героїчно тримаються, роблять не лише одяг і аксесуари, але і сенси», — зазначила знаменитість.

Даша Трегубова

Даша Трегубова

Водночас Трегубова не вважає, що існує універсальний список речей, який неодмінно має бути в гардеробі кожної жінки. На її думку, набагато важливіше, щоб одяг дарував комфорт, додавав упевненості та допомагав відчувати власну привабливість.

«Щось, у що хочеться закутатись восени. Щось, в чому вона почувається сексуальною. Щось, що змушує її посміхатися», — так акторка описала речі, які вважає необхідними для жіночого гардероба.

Цікаво, що найдорожчими придбаннями Трегубової стали кілька дизайнерських сумок. А от серед найдешевших речей вона назвала зовсім прості покупки, привезені з подорожей.

«Найдешевші — блакитна майка, яку я цього року купила на Сардинії в крихітному китайському магазинчику, та брюки, які я купила у В’єтнамі перед походом у найбільшу в світі печеру», — зазначила вона.

Для акторки вартість одягу при цьому не є мірилом власної цінності. Вона переконана, що ставлення людини до себе не залежить від цифри на ціннику.

«А загалом, коли ти почуваєшся цілісною особистістю, то і у майці за 200 гривень, і з сумкою за 10 тисяч доларів однаково цінуєш себе», — заявила акторка.

Даша Трегубова

Даша Трегубова

Не обходиться й без несподіваних ситуацій на знімальному майданчику. Трегубова розповіла, що одного разу перед зйомкою еротичної сцени для неї підготували білизну не того розміру. У результаті акторці разом із художником по костюмах довелося терміново вирушити до магазину та придбати відповідний комплект.

«Коли чекала на зйомку в еротичній сцені, мені принесли спіднє помітно меншого розміру, тож поїхали з художником в найближчий магазин спіднього, і там все купили».

Під час фотосесій Трегубова охоче експериментує та довіряє стилістам. За її словами, дві фахівчині — Олена та Соня — здатні щоразу створювати для неї абсолютно нове амплуа.

«У мене є дві улюблені жінки — Олена та Соня. Кожна з них може створити нову мене на кілька годин», — поділилася акторка.

Серед голлівудських ікон стилю Трегубова назвала Шарліз Терон і Шерон Стоун. Водночас у її власному гардеробі є одна річ, яку вона не погодиться вдягнути за жодних обставин, — кокошник.

Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, нещодавно Дар’я Трегубова попрощалася зі своїм фірмовим блондом і показала новий колір волосся.

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