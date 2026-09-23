Володимир Зеленський / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін продовжує запевняти американських представників у швидкому захопленні Донеччини, щоразу просячи на це «ще кілька місяців».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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За словами глави держави, російський лідер регулярно маніпулює термінами виконання своїх планів щодо повного контролю над Донецькою областю.

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«Це, мабуть, уже 17-й чи 18-й раз за п’ять років, коли він дає таку обіцянку. Завжди одне й те саме: „Лише ще кілька місяців“. А потім він знову переносить термін», — заявив він.

Зеленський наголосив, що навіть гіпотетичне захоплення всього Донбасу не зупинить агресора. Наступними цілями Росії можуть стати великі українські міста на півдні та сході, а також столиця.

«Але після цього він знову дасть зрозуміти всьому світу, що навіть нашої Донецької області йому замало. Він хоче ще більше наших міст — Одесу, Харків, Дніпро та інші. Хтось у Кремлі навіть вивісив плакат із написом „Вперед — на Київ“. Росія висуває претензії до нашої сусідки Молдови», — підкреслив він.

Також український президент наголосив, що російська загроза має глобальний характер і стосується багатьох інших регіонів світу. За його словами, Росія постійно погрожує Польщі та державам Балтії, а також демонструє зневагу до державності країн Південного Кавказу й Центральної Азії.

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Крім того, він підсумував, що з діями російських вбивць уже дуже добре знайоме населення Сирії та країн Африканського континенту.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Також раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленості про енергетичне перемир’я між Україною та Росією наразі немає, а закінчення війни Вашингтон пов’язує з переговорами між сторонами.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

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