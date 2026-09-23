Україна та Росія можуть домовитися про часткове перемир’я: Рубіо розкрив деталі

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Україна та Росія виявляють інтерес до обмеженого перемир'я щодо припинення взаємних ударів по енергетиці.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Реклама

Україна та Росія зацікавлені в енергетичному перемир’ї — заява Рубіо

Американський посадовець розповів про таку можливість після переговорів із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Реклама

«Звісно, як ви розумієте, це теж буде нелегко, але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому», — зазначив Рубіо.

Держсекретар нагадав, що Володимир Зеленський неодноразово підтверджував цю позицію публічно. За словами Рубіо, український президент згадував про можливе перемир’я і в їхній нещодавній розмові, і у своїх останніх інтерв’ю.

Оцінюючи можливі наслідки такої домовленості, Рубіо визнав, що вона не стане остаточним фіналом бойових дій, проте матиме вагомий позитивний ефект у ширшому контексті.

«Це не вирішить проблему війни, але, на мою думку, певним чином може потенційно полегшити частину глобального тиску, який відчувається внаслідок конфлікту», — підсумував держсекретар США.

Реклама

Енергетичне перемир’я — останні новини

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленості про енергетичне перемир’я між Україною та Росією наразі немає, а завершення війни Вашингтон пов’язує з переговорами між сторонами.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

Своєю чергою, у Кремлі нахабно заявляють, що буцімто РФ чекає на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Водночас він висловився, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

Новини партнерів