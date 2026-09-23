Підліткам платили за сон, і вчені помітили несподіваний ефект: як це вплинуло на оцінки

Як тривалість сну впливає на успішність: експеримент з грошовою винагородою / © Credits

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Американські дослідники з’ясували, що фінансове заохочення за достатню кількість сну може не лише змусити підлітків довше спати, а й позитивно позначитися на їхній успішності.

Про це пишуть Daily Mail і The Conversation.

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У дослідженні команди з Університету Піттсбурга взяли участь понад 1100 студентів і школярів із середнім віком близько 19 років. Частині з них запропонували винагороду в розмірі $5 за кожну ніч, коли вони спали щонайменше сім годин. Тривалість сну контролювали за допомогою фітнес-браслетів.

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Експеримент тривав чотири тижні. Учасники, яким платили за сон, у середньому спали на 19 хвилин довше щоночі, ніж студенти з контрольної групи. Водночас додатковий час сну переважно з’являвся завдяки тому, що вони раніше лягали спати, а не пізніше прокидалися.

Ймовірність того, що учасник спатиме щонайменше сім годин, зросла на понад 25%.

Водночас дослідники зафіксували зміни і в академічній успішності. Середній результат студентів за американською чотирибальною системою оцінювання зріс приблизно на 0,08 бала. Деякі переваги зберігалися навіть після припинення виплат, причому учасники продовжували спати трохи довше протягом кількох тижнів після цього.

Дослідники зазначають, що їхня робота є першою, яка безпосередньо демонструє, що збільшення тривалості сну може покращувати академічні результати.

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На думку авторів дослідження, результати показують, що університетам варто звернути увагу на те, як створене ними середовище сприяє або перешкоджає добрим звичкам сну. Пізні вечірні терміни здавання завдань і ранні заняття можуть ускладнити для студентів достатній сон і як наслідок — вплинути на їхню результативність.

Раніше ми писали, чому ви прокидаєтеся розбитими навіть після 8 годин сну.

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