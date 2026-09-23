Росія втратила чверть мільйона людей на фронті: Зеленський в ООН шокував світ ціною наступу Путіна

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Попри величезні людські втрати, російська армія змогла захопити трохи більше однієї тисячі квадратних кілометрів української території цього року. Українським військовим вже вдалося успішно звільнити значну частину цих земель.

Про справжню ціну російського наступу та амбіції кремлівського диктатора заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у середу, 23 вересня.

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Шалені втрати за кожен кілометр

«Росія є країною, яка вже має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території», — наголосив глава держави.

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Заради захоплення додаткової тисячі квадратних кілометрів Володимир Путін готовий пожертвувати неймовірною кількістю своїх солдатів. За кожний такий кілометр російський лідер платить життями 248 людей.

«Чи хтось досі думає, що він розумний і поміркований?» — емоційно звернувся президент до присутніх делегатів.

Лише за вісім місяців поточного року російська армія втратила 248 тисяч 964 солдати вбитими та важкопораненими на полі бою. Україна має відповідне відеопідтвердження для кожного з цих випадків загибелі окупантів.

Втрати, більші за населення країн

«Це не просто статистика, це реальні люди, і ми маємо цілий архів відео з безпілотників», — розповів Володимир Зеленський.

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На цих записах чітко видно тисячі російських військових, які втрачають свої життя у зонах активних бойових дій.

Таку ситуацію український лідер прямо назвав справжнім божевіллям.

«Вони все одно продовжують йти туди помирати, бо саме цього хоче Путін», — зазначив політик у своїй промові.

Для кращого розуміння масштабів трагедії президент навів показове порівняння з іншими державами. Виявляється, що 21 країна світу має менше населення, ніж загальна кількість втрат російських військ лише за останні вісім місяців.

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«Двадцять одна країна у світі має менше населення, ніж кількість російських військ, втрачених всього за вісім місяців», — підкреслив президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нібито українські військові на фронті втрачають приблизно 27 000 убитими та пораненими щомісяця. Польський прем’єр припустив, що «з такою тенденцією зима в Україні справді може бути катастрофічною».

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